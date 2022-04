'Müjde', her mülteciye potansiyel suçlu gözüyle bakmama mesajı veriyor

İSTANBUL (AA) - Suriye savaşının başlamasıyla hayatları değişen sıradan iki insanın hikayesini konu alan "Müjde" filmi MUBI'de izleyiciyle buluştu.

Filmin çekimlerinden izleyiciyle buluşmasına kadarki sürece ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan yönetmen Alphan Eşeli, 2015'te Suriye savaşından kaçan bir anne kızın hikayesini anlattığı 14 dakikalık bir filmi, 5 farklı yönetmenin kısa filmlerinden oluşan "Kıyıdakiler" projesinde izleyicinin beğenisine sunduğunu söyledi.

Eşeli, ön hazırlık sürecinde konuştuğu İstanbul'daki mültecilerin hikayelerinden çok etkilendiğini dile getirerek, "Bir sabah kalkıp ülkenizi terk ediyorsunuz. Ufacık çocuklar, annelerini, babalarını, kardeşlerini kaybediyor. O proje beni çok etkiledi. Çok da gurur duyduğum bir proje oldu. Hep aklımın bir köşesinde kaldı, bir gün tekrar bu yerleri ziyaret edeceğim. Sanki hep olacak gibiydi ve 2018 yılında 'Müjde' projesini yazmaya başladık." diye konuştu.

Senaryoyu, her biri yaklaşık birer saatlik 4 filmden oluşan bir seri olarak, Berkay Öztürk ve Salih Bozcu ile yazdıklarını dile getiren Eşeli, Suriye savaşını bütün yönleriyle anlatmaya çalıştıklarını aktararak, "Müjde Türkiye'de geçen hikayeydi ve biz bunu kendi imkanlarımızla finanse ettik. Tabii müjdeyi 2019'un sonunda çektikten sonra pandemi başladı. Platformların ve yabancı yatırımcıların projelere bakış açısı da değişti. Bu projeyi çok ticari bulmadılar. Biz de bu filmi tek başına yayınlamaya karar verdik." dedi.

"Lale Mansur senaryoyu beğenerek, yürekten bağlandı"

Alphan Eşeli, film için görüştükleri Lale Mansur'un senaryoyu çok beğenerek projeye yürekten bağlandığını söyledi.

Sayyid rolündeki Fas kökenli Fransız bir oyuncu Salim Kechiouche'nin uzun metraj film tecrübesi olduğunu aktaran Eşeli, "Set çok rahat geçti diyebiliriz. Yaklaşık bir hafta gibi hızlı bir sürede çektik. Öncesinde bütün sahnelerin provalarını yapmıştık." ifadelerini kullandı.

Eşeli, çekimleri İstanbul'da yapılan filmde yaklaşık 40 kişilik bir ekibin görev yaptığını dile getirdi.

Dörtleme olduğu için filmin süresini kısa tutmaya çalıştıklarının altını çizen Eşeli, şu bilgileri verdi:

"Bütün yaptığım işlerde genelde, işin insan hikayesi ve hümanist tarafıyla ilgileniyorum. Diğer projeler gerçekleşseydi onlar da insanların geçtiği ahlaki sınavları anlatan hikayelerdi. Zaten hayat da bu. Doğduğumuz günden öldüğümüz güne kadar, hepimiz ahlaki bir sınavdan geçiyoruz. Yanlış yaptığımız, doğru yaptığımız şeyler oluyor ama özünde hep iyi insan olmaya, yardım etmeye çalışıyoruz."

Yönetmen Eşeli, Müjde'nin insanlara toleransla ve empatiyle yaklaşılması gerektiğini anlattığını dile getirerek, "Zaten bu konuya, hümanizm dışında yaklaşmayı benim aklım almıyor. Filmin mesajı; ön yargılarla, her mülteciye potansiyel suçlu gözüyle bakmamak. Zaten biz millet olarak yardımlaşmayı çok seven, zor durumda olan insanlara her zaman yardım eli uzatan bir toplumuz. Film de bu mesajları veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Sınırları kapatmak, Türk milletinin yapısına uygun değil"

Türkiye'nin Suriye konusunda her açıdan çok zor bir rol üstlendiğini kaydeden Eşeli, çok sayıda mülteciyi topluma entegre etmenin maddi ve manevi zorluğunun yanında, sınırda yardıma muhtaç kadın ve çocuklara kapıları kapatmanın da Türk milletinin yapısına uygun olmadığını söyledi.

Alphan Eşeli, Türkiye'nin Batılı ülkeler gibi mültecilere insani olmayan bir yaklaşımda bulunmadığını vurgulayarak, "Bunun sancıları olacak. Bizim bazı toplumlar gibi aşırı ırkçı tepkilerde bulunacak bir toplum olduğumuzu da asla düşünmüyorum. Evet tabii ki de sancılar var. Buna karşı olanlar da var. Bu da çok doğal. Demokratik bir toplumda yaşıyoruz. Herkes fikrini beyan etmekte özgür." diye konuştu.

Ön yargıyla bakmama gerektiğini sözlerine ekleyen Eşeli, "Böyle bir popülasyonun belki de toplumumuza entegrasyonunu kabullenmek kolay olmayabilir. Ama buraya gelen her insana da suçlu veya potansiyel suçlu gözüyle bakmamak lazım. Bunların içinde yardıma muhtaç birçok insan, çoluk-çocuk, kadın var. Bizim örf ve adetlerimiz var. Biz yardımsever bir toplumuz." dedi.

Eşeli, çevresindeki insanların filmi çok beğendiğini ancak beğenmeyenlerin de olduğunu aktararak, hiçbir zaman mesaj kaygısıyla film yapmadığını ifade etti. Filmin hak ettiği seyirciyle buluşmasını umut ettiğini kaydeden Eşeli, üzerinde çalıştığı yeni uzun metraj projesini de bu sene hayata geçirmek istediğini söyledi.

Suriye savaşının başlamasıyla hayatları sonsuza dek değişen sıradan iki insanın hikayesini işleyen yapımda, evini ve bildiği her şeyi kaybeden dul bir kadın olan Müjde ile Suriyeli genç mülteci Sayyid arasındaki aşk işleniyor.

Hikayesi İstanbul'da geçen filmin başrollerini Lale Mansur ile Salim Kechiouche paylaşıyor.