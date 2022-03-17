Muhtarlık İşleri'nden yeni şube müdürlerine ziyaret

KIRKAĞAÇ, MANİSA (Bültenler) - Ziyarette, ilçelerdeki çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulurken, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün ilçe ziyaretleri hakkında da bilgi verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, daire yetkilileri ile birlikte Kırkağaç, Akhisar ve Turgutlu ilçelerini ziyaret etti. Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü görevlerine yeni atanan isimlere görevinde başarılar dileyen ve Başkan Ergün'ün selamlarını ileten Aksoy, ilçelerde devam eden ve planlanan hizmetler ile alakalı istişarelerde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün ilçe ziyaretleri hakkında bilgi de veren Daire Başkanı Aksoy, konu ile ilgili etüt çalışmaların da gerçekleştirilmesini istedi. İl genelinde mahalle muhtarlarını ziyaretlerini de sürdürdüklerini belirten Aksoy, şube müdürlük temaslarının devam edeceğini söyledi.

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