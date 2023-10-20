- Muhtarlar özel günlerini deprem şehitlerini anarak girdi

Muhtarlar, depremde şehit olan meslektaşlarını andı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta görev yapan muhtarlar, 6 Şubat tarihinde yaşanan depremde şehit olan meslektaşlarını mezarı başında andı.

Kahramanmaraş'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinlikleri kapsamında bu yıl mezarlıkta gerçekleştirildi. Onikişubat Muhtarlar Derneği üyeler, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden meslektaşlarını ve vatandaşları anmak için mezarlıkta toplandı. Muhtarlar, depremlerde hayatını kaybeden 2 muhtar ve vatandaşlar için Kur'an'ı Kerim okutuldu.

"Bu 19 Ekim Muhtarlar Günümüz buruk geçiyor"

Onikişubat Muhtarlar Derneği Başkanı Ramazan Gürbak, 8 ay önce meydana gelen depremlerde yaşanan acıların halen taze olduğunu dile getirerek "6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden aziz vatandaşlarımızın ruhuna birer Fatiha göndermek üzere mezarı başında anmaya geldik. 19 Ekim Muhtarlar Günü yıllar önce Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu kararla Muhtarlar Günü ilan edilmişti. Her yıl biz 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü bir sevinçle yad eder, o günü anlam ve önemine binaen çeşitli etkinlikler yapardık. Fakat hepimizce malum olan 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem nedeniyle maalesef acılarımız var, hayatını kaybetmiş binlerce vatandaşlarımız var. Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden aziz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. 2023'te kutladığımız bu 19 Ekim Muhtarlar Günümüz maalesef bizim için buruk geçiyor. Biz daha önce birkaç gün önce aldığımız komite kararıyla biz resmi bir kutlama yapmama kararı aldık. Çünkü biz 6 Şubat'ta yaşadığımız mahşeri hala biz üzerimizden atmış değiliz. Çok büyük bir travma yaşıyoruz, maalesef evlerimizi kaybettik, canlarımızı kaybettik. Bu vesileyle biz de muhtar arkadaşlarımızla Onikişubat muhtarları olarak biz dedik ki, biz depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız mezarı başında analım, onlara birer Fatiha gönderelim. Muhtarlar günümüzü de sadece mezarı baş mezar başında anmakla bitirelim dedik. Bizim Onikişubat ilçemizde 2 tane muhtarımız maalesef onlar da deprem şehidiydi. Biz bu vesileyle de vefat eden muhtarlarımıza yine sizlerin aracılığıyla Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına yine başsağlığı diliyoruz" dedi.