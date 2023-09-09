Muhtarın kampanyasıyla 1500 öğrencinin kırtasiye ihtiyaçları karşılandı

Çekmeköy'de bir muhtarın maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin ihtiyaçlarının hayırseverler tarafından sağlanması için başlattığı kampanya ile 1500 öğrencinin kırtasiye malzemeleri karşılandı.

Çekmeköy'de bir muhtarın maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin ihtiyaçlarının hayırseverler tarafından sağlanması için başlattığı kampanya ile 1500 öğrencinin kırtasiye malzemeleri karşılandı.

Sultançiftliği Mahallesi Muhtarı Engin Çelik, "Bir kalbe de sen dokun" kampanyası ile yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, öğrencilerin yüzünü güldürmek için harekete geçti.

Çelik, çocuklardan isteklerini kağıda yazarak muhtarlıkta kalp şeklinde oluşturduğu panoya asmalarını istedi.

Bu notları gören hayırseverler de eğitimlerine destek olmak istedikleri çocukların ihtiyaç duydukları kırtasiye malzemelerini alarak muhtarlığa getirdi.

Muhtar Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl yaptıkları eğitime destek kampanyası kapsamında ekonomik sıkıntılar çekenlere yardım ulaştırmak adına bu işi başlattıklarını söyledi.

"Bir kalbe de sen dokun" sloganıyla yola çıktıkları kampanyaya mahalledeki hayırseverlerin çok büyük destek verdiğini kaydeden Çelik, "Aslında o mutluluğun tarifi yok. Yani onların zaten mutluluklarının tarifi, koca kalpleri. Onların bize hep söylediği 'Siz bize bunu bugün emanet veriyorsunuz. Yarın biz de büyüdüğümüzde bunu başka çocuklara hediye edeceğiz' oluyor." ifadelerini kullandı.

"Geçmiş yıllarda 3 binin üzerinde çocuğun eğitimine destek olduk"

Çelik, çocukların panoya yazdıkları güzel şeylerle okuyanları duygulandırdığını belirterek şunları aktardı:

"Birisi, 'Engin Amca, benim kırtasiye ihtiyacımı karşılarsan ben de büyüyünce eğitime destek kampanyası yapacağım', başka bir çocuğumuz da 'Destek olursan ben de bu ülkede iyi bir avukat olacağım' diyor. Aslında o kadar güzel şeyler var ki 'Yarın biz bunların iadesini başka çocuklara vereceğiz' diyorlar. Aslında bu proje bizim paylaşma, birleşme noktalarımızı bir araya getiren yol haritası oldu." dedi.

Eğitimin çocuklar için çok önemli olduğunu vurgulayan Çelik, kendisinin de yetim ve öksüz büyüdüğünü anlattı.

Kitap ve okul görmediklerini belirten Çelik, "Bugün elimizde böyle bir imkan varken çocuklarımız için seferber ettik. Geçmiş yıllarda 3 binin üzerinde çocuğun eğitimine destek olduk. Bizim amacımız okullar açılmadan, aileler bu sıkıntıya strese girmeden onlara bir destek olmaktı. Bu yıl da 1500'ün üzerinde bir çocuğumuza kampanya ile destek verdik." diye konuştu.

Muhtar Çelik, çocukların o güzel kalbinin "Bir kalbe de sen dokun" kampanyası ile attığını sözlerine ekledi.

"Umudumuz, geleceğimiz olan çocuklar bizim için çok kıymetli"

Hayırseverlerden Veli Akay ise muhtarlarının başlattığı proje sayesinde kırtasiye ihtiyaçları karşılanan çocukların mutlu bir şekilde okula başlayacağını dile getirdi.

Eğitimin önemli bir konu olduğunu kaydeden Akay, "Özellikle çocuklarımızın bu çerçevede ve şartlarda daha iyi bir eğitime ulaşması, mali olanakları kısıtlı olan çocukların biraz daha öne çıkabilmesi için buna ihtiyaçları var. Bu organizasyon çok keyifli, insanlar da çok büyük katkı veriyor." ifadelerini kullandı.

Akay, muhtarlarının projelerine sürekli katkı sunmaya çalıştıklarının altını çizerek "Çocuklarımız yarınlarımız demek. Biz sürekli tohum ekmek ve sulamak zorundayız. Sürdürülebilir bir yaşam ve bu toplumu koruyabilmek için yarınlarda buna ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.