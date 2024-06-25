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Muhtar, tartıştığı azasını öldürdü ve tutuklandı

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşanan tartışma sonucunda muhtar, azasını tabancayla vurarak öldürdü. Muhtar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde tartıştığı azasını tabancayla vurarak öldüren muhtar tutuklandı.

Fatsa ilçesi Fatih Mahallesi'nde dün yaşanan tartışma sonrası azası Özkan Arslan'ı tabancayla ateş ederek öldüren Hacıköy Mahallesi Muhtarı Muhammet Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Muhammet Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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