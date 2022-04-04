Muhtar Süleyman Babacan, "100 Yıl Arkamıza Bakmayacağız"

SALİHLİ, MANİSA (Bültenler) - Mahalle Muhtarı Süleyman Babacan da, "Mahallemizde yapılan çalışmalar nedeniyle çok gurur duyuyorum. Geleceğe iyi bir yatırım yapılıyor. 100 yıl arkamıza bakmayacağız" dedi.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesine tüm hızıyla devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje kapsamında Salihli'nin Gökçeköy (Bektaşlar) Mahallesinde de altyapı işine başlandı. Mahallede 6,5 kilometre kanalizasyon hattı imalatına devam eden MAKSİ, 5,5 kilometre de içme suyu hattı döşeyecek. 35 bin metrekare üstyapı inşa edilecek olan mahalleye 1 adet de içme suyu deposu kazandırılacak.

"Geleceğe iyi bir yatırım yapılıyor"

Mahalle Muhtarı Süleyman Babacan, "Mahallemizde altyapı çalışmaları devam ediyor. Öncelikle Büyük Başkanım Cengiz Ergün Beye teşekkürlerimi iletiyorum. Aynı zamanda emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Eski hatlarımızda sürekli arızlar yaşanıyordu. Bu saatten sonra bunlar olmayacak. Mahallemize yeni bir sondaj kuyusu açıldı. Daha hijyenik su tüketmeye başlayacağız. Mahallemizde yapılan çalışmalar nedeniyle çok gurur duyuyorum. Geleceğe iyi bir yatırım yapılıyor. 100 yıl arkamıza bakmayacağız" dedi.

"Cengiz Başkanımızdan Allah bin kere razı olsun"

Mahalle sakini Hasan Hüseyin Yavaş, "Köyümüzde su ve kanalizasyon çalışmaları yapılıyor. Çok memnunuz. Cengiz Başkanımızdan Allah bin kere razı olsun. Teşekkür ediyoruz" dedi.

Gökçeköy sakinleri hizmetlerden memnun

Bir diğer mahalle sakini Gürsel Alp, "Manisa Büyükşehir Belediyesinin köyümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

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