Muhtar, Ormanlık Alanı Korumak İçin Güvenlik Kamerası Kurdu

Muhtar'dan örnek davranış: Ormanlık alanı korumak için güvenlik kamerası kurdu

ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Günbalı köyü muhtarı Özcan Gündem, son yıllarda ülke genelinde yaşanan orman yangınları nedeniyle köyünde bulunan ormanlık alanlara kendi imkanları ile güvenlik kamerası kurarak, bölgeyi 24 saat takip ediyor.

Sivrice ilçesine bağlı Günbalı köyünde uzun yıllardır muhtarlık yapan Özcan Gündem, köyünde bulunan ormanlık alanlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması ve ormanlık alanlara giriş çıkışları kontrol etmek amacıyla kendi imkanları ile güvenlik kamerası kurdu. Kurduğu güvenlik kameraları sayesinde ormanlık alanlara giriş çıkışları kontrol eden muhtar Gündem, bu sayede yaşanacak bir yangına erken müdahalede bulunabileceklerini ve güvenlik güçlerine haber verebileceklerini kaydetti. Ülkede yaşanan orman yangınlarının artması nedeniyle böyle bir önlem aldığını ifade eden Gündem, "Ülkemizde son yıllarda orman yangınları arttı. Genelde insan kaynaklı bazen de art niyetli kişiler tarafından çıkartılan bu yangınlar beni çok üzüyordu. Ben de köyümde ormanlık alanı korumak ve bu alanlara giren insanları tespit etmek için böyle bir karar aldım. Güvenlik kameralarını kendi imkanlarım ile kurdum.24 saat ormanlık alanlarımızı kontrol ediyoruz. Bu saye de bir olumsuzluk yaşandığında güvenlik güçlerimize haber veriyoruz" dedi.