Muhtar Kaldırımda Parasını Düşüreni Belediye Anonsuyla Arıyor

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Katip Mahallesi Muhtarı Ahmet Sesli, kaldırımda yürürken arka cebinden telefonunu çıkardığı sırada parasını düşüren adamı, belediye anonsuyla arıyor.

Eğirdir'de geçen perşembe elektrik tesisatı malzemeleri satan dükkanı işleten Sesli'nin işyerine gelen bir kadın kaldırımda para bulduğunu belirterek, teslim etti. Muhtar Sesli, güvenlik kameralarını izlediğinde beyaz tişörtlü bir adamın arka cebinden telefon çıkardığı sırada parasını düşürdüğünü belirledi. Sesli, belediye anonsuyla ilçede parayı düşürenin iş yerine gelmesini talep etti.

Parayı teslim etmek için sahibini arayan Ahmet Sesli, "Duyarlı bir kadın dükkanımızın önünde para bulup teslim etti. Güvenlik kamerasından baktığımda parayı düşüreni tanıyamadım. Belediye anonsuyla sahibinin gelmesi için duyuru yaptık. Gelen olmadı. Parayı emniyete teslim ettik. Vatandaşımızın ihtiyacı, borcu vardır. Vatandaşlık görevimizi yaptım" dedi. (DHA)