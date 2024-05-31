Muhtar, çöpten görünmeyen su kanalı için DSİ ve sulama birliğine sitem etti

Çöpten görünmeyen su kanalı için muhtardan sulama birliği ve DSİ' ye sitemi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde sulama kanalının Manavgat çöplüğüne döndüğünü söyleyen muhtar DSİ ve sulama birliğinin defalarca dile getirmesine rağmen duyarsız kaldığını ileri sürdü.

Sarılar Mahallesiyle Hatipler Mahallesi arasında tarım arazilerinin sulanması amacıyla açılan DSİ'ye ait su kanalının son yıllarda dökülen çöpler nedeniyle adeta çöplüğe dönüştüğünü belirten Hatipler Muhtarı Ahmet Aksoy, "Dökülen çöpler nedeniyle kanalın bazı bölgelerinde su bile bulunmuyor. Su olan bölgelerde sivrisinek yuvası konumunda. Bu kadar tarım arazisi olmasına rağmen kimse kanalı kullanamıyor. Gerek DSİ gerekse Sulama Birliği yetkililerine defalarca durumu bildirmemize rağmen kimse çöplerin temizlenmesi ve kanalın aktif hale gelmesi için bir şey yapmadı. DSİ ve Sulama Birliği Yetkililerinden kanalı temizleyerek aktif hale getirmelerini bekliyoruz" diye konuştu.