Muhtar Çökertme: Bir Başarı Hikayesi

Muhtar Çökertme Kahvaltı Salonu Muğla'nın Milas ilçesini cazibe merkezine dönüştürdü. Genç girişimci Faruk Satış tarafından kurulan kahvaltı salonu, bugünkü ihtişamlı popülaritesi ile her şeyin çok kolay ilerlediği imajı çiziyor. Ancak işin aslı öyle değil. Tüm dünyadan ziyaretçilerin, ünlü isimlerin akın ettiği Muhtar Çökertme, gerçek bir başarı öyküsü taşıyor.

İşletme sahibi fenomenFaruk Satış ile görüştüğümüzde emek emek örülmüş bir başarı ile karşılaştık. 25 yıl boyunca Çökertme Köyü'nün komşu muhtarlığını yapmış bir babanın oğlu olan Faruk Satış, tüm köyün sevdiği saydığı bir ailenin çocuğu olarak okulu bitirdikten sonra yaşadığı çevrenin iş konusunda ne kadar kısıtlı olduğu gerçeğiyle yüzleşti. Ancak gençti bu durum karşısında pes etmedi, köyünü ise terk etmedi.

''İNANDIM BAŞARDIM''

"İnandım ve başardım. Köyümüze kahvaltı salonu kazandırdım" İşsizlik gerçeğiyle yüzleşen Faruk Satış, iş kurmaya tam bu süreçte karar verdi. Ancak Çökertme Köyü'nün sınırlı imkanlarında iş kurma fikrine çevresinden pek destek gelmedi. Ailesinin desteğini alanköylerinde kahvaltı yapılabilecek bir mekân olmadığını fark edince parlak fikrini artık bulmuştu. Sırada böyle bir mekân için neler yapılabileceğiydi. Faruk Satış, o günleri anlatırken"kimse bana inanmazken ben kendime inandım ve başarmak için elimden geleni yaptım. Şimdi çok güzel ve ünlü bir kahvaltı salonumuz var" şeklinde ifade ediyor.

TÜM BÖLGENİN KALKINMASINA YARDIMCI OLDU

Muhtar Çökertme'ninbugünkü kalitesi, popülaritesi ve şüphesiz herkesin birbirine önerdiği bir mekân olması bu inancın başarısı olabilir. Sıfırdan Dünyaca Ünlü Kahvaltı Salonuna Geçiş Muhtar Çökertme, Milas'ın popüler bir kahvaltı mekânı olarak sadece Faruk Satış'ın değil tüm bölgenin kalkınmasına yardımcı oldu. İlçeyi, köyü ziyaret edenler önce Muhtar Çökertme'de kahvaltı yapıyor akabinde ise köyü güzelliklerini keşfediyor. Bu keşif köyün ekonomik anlamda kalkınmasına, turistikanlamdagelişmesinekatkıdabulunuyor.

HEDEF KİTLEYE ULAŞIYOR

FarukSatış,Muhtar Çökertme kahvaltı salonundaki tüm masa, sandalye ve diğer eşyaların ailesindekimarangozlukyeteneğisayesindesıfırdankendielleriyle yapıldığını belirtiyor. Bu emeğin doğal ürünlerle ve kusursuz hizmetle birleşmesinin karşılık bulacağına inandığını belirten Faruk Satış, emekle çıktığı yolculukta geldiği noktadan çok memnun olduğunu dile getiriyor. Sıfırdankurulankahvaltısalonupandeminingazabınauğrasada sonrasında doğal ürünlerin, gerçek lezzetlerin hedef kitleyle buluştuğu görülüyor.

BAŞARILI SONUCA ULAŞCAKTIR

Yerel bir kahvaltı salonu açma hayaliyle yola çıkan Faruk Satış, bugün dünyaca ünlü bir kahvaltı salonu işletiyor. Hedef Sürekli Büyümek ve Marka Olmak Faruk Satış'a sıfırdan inşa ettiği ve ünlü simaları ağırladığı doğal kahvaltı salonunda şimdiki hedefleri nedir diye sorduğumuzda "hedef daima ileride olmak,süreklibüyümekvemarkahalinegelmek"yanıtınıveriyor. Şüphesiz bin bir emekle kurulan Muhtar Çökertme kaliteli hizmeti ve eğlenceli deneyimiyle marka yolculuğunda başarılı bir sonuca ulaşacaktır.