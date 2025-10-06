Haberler

Muhtar, Büroğunu Kütüphaneye Dönüştürdü

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Üçeylül Mahallesi Muhtarı Mehmet Çetin, bürosunu kütüphaneye dönüştürerek kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmayı hedefliyor. Mahalle sakinleri projeyi olumlu karşıladı.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Üçeylül Mahallesi Muhtarı Mehmet Çetin, hizmet amaçlı kullandığı bürosunu kütüphaneye çevirdi.

Gazetecilere açıklama yapan Çetin, kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmayı amaçladığını söyledi.

Mahallenin konum itibariyle kütüphaneye uzak olduğunu aktaran Çetin, kitapları hayırseverlerden temin ettiğini ifade etti.

Mahalle sakinlerinden Gülşah Çam ise muhtarlık bürosunu görünce şaşırdığını anlatarak, "Bu sosyal sorumluluk projesini çok beğendik. Hem kendim hem de kızıma okumak için kitap aldık." dedi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
