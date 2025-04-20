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Muhtar Ağacın Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Muhtar Ağacın Altında Kalarak Hayatını Kaybetti
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde ormanlık alanda kestiği ağacın altında kalan Derebaşı Köyü Muhtarı Yalçın Kuloğlu, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde kestiği ağacın altında kalan Pazar ilçesine bağlı Derebaşı Köyü Muhtarı Yalçın Kuloğlu (51), hayatını kaybetti.

Olay öğleden sonra Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde meydana geldi. Pazar ilçesi Derebaşı Köyü Muhtarı Yalçın Kuloğlu, ormanlık alanda kestiği ağaç üzerine düştü. Ağaç altında kalan muhtar ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzere bölgeye jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve ARAF sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu muhtar Kuloğlu, ağacın altında çıkarıldı. Sedye ile bölgede bekleyen ambulansa taşınan Kuloğlu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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