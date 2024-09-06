Muhtar adaylığı nedeniyle çıkan kavgada 10 kişi yaralandı

MARDİN'de yerel seçimlerde muhtar adaylığı nedeniyle aralarında husumet oluşan iki ailenin silahlı, taşlı ve sopalı kavgasında 10 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Artuklu ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. 31 Mart'ta yapılan 'Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar adaylığı nedeniyle husumetli olan akraba iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp tabanca, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. F.Ç., U.Ç., S.Ç., A.Ç. M.Ç., H.Ç. ve N.Ç. silahla, N.Ç., M.Ç. ve A.Ç. de vücutlarına aldıkları darbelerle yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralılardan göğüs bölgesine isabet eden kurşunla ağır yaralanan F.Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olayla ilgili bazı şüpheliler gözaltına alındı.