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Muhtar Adayını Dolandırdıkları İddia Edilen Zanlılar Tutuklandı

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Kırşehir'de muhtar adayı Aydın Battal'ı dolandırdığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı. Battal'ın şikayeti üzerine yakalanan ve serbest bırakılan şüpheliler, yapılan itiraz sonucu yeniden gözaltına alındı. Zanlılar, adliyede sorgulandıktan sonra tutuklandı.

Kırşehir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kaybedince yakınlarına sitem ettiği şiirini sosyal medyadan paylaşmasıyla gündeme gelen muhtar adayı çoban Aydın Battal'ı dolandırdığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

Sosyal medyada paylaştığı görüntüyle yanına gelen kişilere bir hayır kurumu için adak kurbanlık 4 koyun ve 6 kuzu verdiğini aktaran Battal'ın şikayeti üzerine yakalanan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılan şüpheliler E.C. ve M.B. bu karara yapılan itiraz üzerine kent merkezinde yeniden gözaltına alındı.

Zanlılar, sevk edildikleri Kırşehir Adliyesi'nde cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adliye önünde gazetecilere açıklama yapan Aydın Battal'ın avukatı Ayşe Nur Karakaya, müvekkilinin nitelikli dolandırıcılık suçu nedeniyle Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunduğunu, şüphelilerin güvenlik güçlerinin özverili çalışmalarıyla yakalandığını belirtti.

Aydın Battal ise zanlıların yakalanmasında emeği geçen güvenlik güçlerine teşekkür ederek, "Beni dolandırmak nedir, ben sizin için mi çalıştım? Paran yoksa neden benim koyunlarımı aldın. Cezalarını çeksinler. Paranız yoksa koyunlarımı geri getirin dedim, benden koyunları aldıkları gün satarak paraya çevirmişler ve parasını yutmuşlar." dedi.

Battal, daha sonra dolandırıcılara seslendiği şiirini bir kez daha okudu.

Akpınar ilçesine bağlı Aşağı Homurlu köyünde çobanlık yapan Aydın Battal, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar adayı olmuş, seçimlerde 2 adayla yarışan Battal, 300 seçmenli köyden 29 oy alınca sitemini sosyal medyadan yaptığı açıklama ve paylaştığı şiirle dile getirmişti. Battal'ın yine sosyal medyadan paylaştığı görüntüyle dolandırıldığını iddia etmesi üzerine 2 Haziran'da 2 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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