Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 13. yılında Taşova'da anıldı

AMASYA (AA) - Büyük Birlik Partisi'nin (BBP), 13 yıl önce helikopter kazasında hayatını kaybeden kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Amasya'nın Taşova ilçesinde dualarla anıldı.

Yüksel Akın Meslek Yüksekokulunda, İyilik Hareketi Derneği tarafından düzenlenen anma programı, Kur'an-ı Kerim okunması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Dernek Başkanı Kasım Alper Özdemir, Yazıcıoğlu'nun ömrünü vatanına, milletine ve dinine adadığını anlatarak, "Türk İslam dünyasının mümtaz şahsiyeti, dava adamı, vatan ve bayrak aşığı gönül insanı rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu abimizi vefatının 13. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz. Milletin istikbalini kendi istikbalinden üstün tutmuş gerçek bir Türk sevdalısıydı. Mücadelesinden hiçbir zaman taviz vermemiş ve devletine de küsmemiştir. Siyasette ise Allah rızasını ve her zaman milletin geleceğini düşünmüştür. Başta merhum Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Program, ney dinletisi, Muhsin Yazıcıoğlu'nun dönem arkadaşı yazar Haşim Akten'in konferansı ve semazen gösterileri eşliğinde Kasım Alper Özdemir'in, Yazıcıoğlu'nun şiirlerini okuması ile sona erdi.