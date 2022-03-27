Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 13. yılında anıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatına ilişkin "Kahramanmaraş Adliyesi'nde, 19 kişinin yargılandığı Ağır Ceza'da bir mahkeme devam ediyor. Ana soruşturma dosyası, yeni bir komisyon kuruldu. Onlar çalışmalarını tamamladı. İnşallah yakında raporu çıkacak. Bütün bunlarda asla bir tereddüt yaşamadan takip ettik ve bundan sonra takip edeceğiz." dedi.

BBP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı tarafından "Muhsin Yazıcıoğlu ve Şehitleri Anma Haftası" kapsamında Gaziosmanpaşa Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Destici, Yazıcıoğlu ve onunla birlikte şehadete yürüyen arkadaşlarını rahmetle ve özlemle yad ettiklerini söyledi.

Ecdatlarına karşı vefalı olduklarını ifade eden Destici, kendilerine düşen görevin ise emaneti gelecek nesillere hiçbir zarara uğratmadan devretmek olduğunu dile getirdi.

Gelecek nesillere refah içerisinde yaşayacakları bir vatan bırakmak istediklerini kaydeden Destici, "Şehit liderimiz Muhsin Başkanımız da 1992 yılında yola çıkarken bu şiarla bu düşünceyle yola çıktı ve ne demişti? 'Bir hayalim var. Kürt'ü, Türkmen'i, Çerkez'i, Laz'ı, Alevi'si, Sünni'si, başı açık, başı kapalısı, doğduğu yerde doysun, alnı ak, başı dik bir şekilde yaşasın' dedi. Biz de bugün bu mücadeleyi veriyoruz." ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin güvenliği Libya'dan başlar"

Suriye, Afganistan, Irak, Afrika, Kafkaslar ve Ukrayna'da yaşanan olayları anımsatan Destici, Türkiye'nin güvenlik alanında attığı adımları çok önemsediklerini belirtti.

Destici, Türkiye'nin hem savunma sanayisi hem terörle mücadelede attığı adımların çok önemli olduğunu kaydederek, "İşte birileri diyor ya 'Bizim Libya'da ne işimiz var?' Bosna Savaşı olduğunda ne diyordu Muhsin Başkan? 'Türkiye'nin güvenliği Libya'dan başlar. Türkiye'nin güvenliği Bosna'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği Kafkaslardan, Orta Asya'dan, Basra Körfezi'nden, Kıbrıs'tan başlar' Bütün bunları bugün görüyoruz. Bugün Türkiye tam bağımsız diyebileceğimiz bir dış politika yürütüyor. Libya'da 'Varım' diyor. Ne Amerika ne de Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bu anlamda Türkiye'ye çekil baskılarına boyun eğmiyor." diye konuştu.

Suriye'nin kuzeyinde bir PKK devleti kurulmasının Türkiye için en büyük tehdit olduğunu vurgulayan Destici, şöyle devam etti:

"Kırk yıldır biz terörle mücadele ediyoruz. Bu terör belası olmasaydı, binlerce şehidimiz var, on binlerce insanımız hayatını kaybetti. Bunun yanında 1 trilyon dolardan fazla para harcadık. Bunun kümülatif değeri belki birkaç trilyon dolardır. Eğer bu para terörle mücadeleye harcanmasa ülke ekonomisine girmiş olsaydı bugün Türkiye'nin iç-dış borç diye bir problemi olmayacaktı. Bugün eğer kişi başı milli gelir 8-10 bin dolarsa bugün 20-30 bin dolar olacaktı. Maalesef bunları konuşmuyorlar, bunları söylemiyorlar, bunları konuşmadıkları, söylemedikleri gibi bunların sebebi olan emperyalistlerin uşağı PKK'nın siyasi partisiyle de görüşmekten ve iş birliği yapmaktan çekinmiyorlar. Onun için biz bunları reddediyoruz ve kınıyoruz."

Destici, kalkışma ya da terör ile şiddet eylemi içerisinde olanların karşısına ok gibi dikileceklerini söyledi.

Devletin vurduğu şamarın da yanında durduklarını dile getiren Destici, "Bugün de PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin, Anayasa Mahkemesi'nde kapatılma davası var. Bunu durduracak olan kendileridir. Çıksınlar desinler ki 'Bizim PKK'yla bir ilişkimiz yok. Biz devletin varlığının, ülkenin ve milletin birliğinin yanındayız. Terör eylemlerini kınıyoruz' desinler zaten kapatılmaz. Ama PKK'nın sözcülüğünü yapmaya devam ederlerse terör örgütünün yanında durmaya ve onun uzantısı olarak onu desteklemeye devam ederlerse onunla ilişkilerini sürdürürlerse elbette Anayasa Mahkemesi, o zaman Anayasa'ya göre gereğini yapar ve eğer hukuk uygulanırsa da yüzde 100 kapatılır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de geçmişten bugüne PKK'nın siyasi uzantılarını şımartanlar ve meşrulaştırmaya çalışanlar olduğuna dikkati çeken Destici, "1991 seçimlerinde onları listelerine koyup Meclis'e taşıyan SHP neyse maalesef bugünkü CHP de aynısını yapmaktadır ve onlara tavır koymak bir tarafa onlarla iş birliği içindeler. Yerel seçimlerde yaptıklarını, iş birliğini, genel seçimlere de taşıma hevesi içindeler, ama şunu unutmasınlar: Evdeki hesap çarşıya uymaz." dedi.

Yazıcıoğlu'nun vefatına ilişkin dava

BBP Genel Başkanı Destici, kurucu genel başkanları Muhsin Yazıcıoğlu'nu kaybettikleri 25 Mart 2009'dan bugüne hukuki olarak olayın peşinde olduklarını vurguladı.

Destici, bu konudaki iki davanın sonuçlandığını hatırlatarak, "Ceza alanlar, beraat alanlar oldu. Şu anda Kahramanmaraş Adliyesi'nde, 19 kişinin yargılandığı Ağır Ceza'da bir mahkeme devam ediyor. Ana soruşturma dosyası, yeni bir komisyon kuruldu. Onlar çalışmalarını tamamladı. İnşallah yakında raporu çıkacak. Bütün bunlarda asla bir tereddüt yaşamadan takip ettik ve bundan sonra takip edeceğiz." sözlerini sarf etti.

Programda, BBP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fedai Karakol tarafından Destici'ye hediye takdim edildi.