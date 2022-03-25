Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 13. yılında Erzurum'da anıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 13 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu anısına Erzurum'da "mevlit ve anma" programı düzenlendi.

Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocaklarınca düzenlenen program, Ulu Cami'de cuma namazı öncesinde Yazıcıoğlu ve şehitler için mevlit okutulup dua edilmesiyle başladı.

İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde akşam devam eden anma programına, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, Erzurum Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Fatih Aras, kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, Yazıcıoğlu'nun hayatını anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.

Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ahmet Eşref Yılmaz'ın konuşmasını ardından program, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Zeki İşcan ve eleştirmen yazar Şahin Torun'un söyleşi yapmasıyla sonra erdi.