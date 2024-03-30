Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler için mevlit programı düzenlendi

Sivas'ın Zara ilçesinde, helikopter kazasında yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler için mevlit programı düzenlendi.

BBP Zara İlçe Başkanlığı tarafından Zara Merkez Camii'ndeki mevlitte şehitler için dua edildi, ikramda bulunuldu.

BBP Zara İlçe Başkanı Mustafa Polat, "Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarının şehadetlerinin üzerinden 15 yıl geçti. Acıları yüreğimizde hala sıcaklığını korumaktadır." dedi.

Polat, Yazıcıoğlu ile aynı olayda hayatlarını kaybeden Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, Kaya İstektepe ve gazeteci İsmail Güneş'i de rahmetle andıklarını ifade ederek, programa katılanlara teşekkür etti.