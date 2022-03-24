Muhsin Yazıcıoğlu Keş Dağı'nda anılacak - Haberler

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Muhsin Yazıcıoğlu Keş Dağı'nda anılacak

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Muhsin Yazıcıoğlu Keş Dağı'nda anılacak

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ölümünün 13'üncü yılında kazanın meydana geldiği Keş Dağı'nda anılacak.

İSPİR, ERZURUM (DHA) - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ölümünün 13'üncü yılında kazanın meydana geldiği Keş Dağı'nda anılacak.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir tarafından yapılan yazılı açıklamada, 25 Mart 2009'da helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümlerinin 13'üncü yılında Keş Dağı'nda anılacağını belirtti. 25 Mart 2022 günü Ankara'da kabri başında ve Türkiye genelinde bir takım il ve ilçede anma programlarının yapılacağını ifade eden İspir, "Bir anma programını da Alperen Ocakları Vakfı Arama Kurtarma Teşkilatı'nın da katılımlarıyla Muhsin Başkanımızın şehit edildiği Keş Dağ'ında gerçekleştireceğiz. Kahramanmaraş bölgeden ve komşu illerimizden il, ilçe başkanları, partililerimiz ve ocaklı arkadaşlarımızın katılacağı programda, helikopterin düştüğü yere bir tırmanış gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Programımızı, tırmanıştan sonra Keş Dağı'nın eteğindeki son köy olan Kızılöz Köyü civarında kuracağımız çadırda Kur'an-ı Kerim tilaveti ile sonlandıracağız" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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