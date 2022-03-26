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Muhsin Yazıcıoğlu Kayseri'de anıldı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Muhsin Yazıcıoğlu Kayseri'de anıldı

Kahramanmaraş'ta 13 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Kayseri'de anıldı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 13 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Kayseri'de anıldı.

Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahi ve şiir seslendirildi.

Alperen Ocakları Kayseri İl Sekreteri Musa Çevrim, burada yaptığı konuşmada, Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasını birlik ve beraberlik içerisinde yaşatacaklarını söyledi.

Programa, BBP MKYK üyesi Nevzat Yıldız ve İl Başkanı Nizamettin Şafak ile davetliler katıldı.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Kahramanmaraş, Kayseri, Güncel, Haberler

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