Muhsin Yazıcıoğlu için Şarkışla'da mevlit okutuldu

ŞARKIŞLA, SİVAS (AA) - Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün 13. yılında, memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde mevlit programı düzenlendi.

Muhsin Yazıcıoğlu Cami ve Külliyesi'nde, BBP İlçe Başkanlığı ve Alperen Ocakları tarafından düzenlenen programda, Kahramanmaraş'ta 13 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları için dua edildi.

Programa, BBP Şarkışla ilçe Başkanı Ömer Faruk Şahbaz, Alperen Ocakları Başkanı Mehmet Şimşek, Yazıcıoğlu'nun ablası Maviş Ocak, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.