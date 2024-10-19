Muhsin Ayanoğlu, Yozgat Baro Başkanlığına Yeniden Seçildi
Yozgat Barosunun Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Muhsin Ayanoğlu, 172 oy alarak yeniden başkan seçildi. Rakibi Bahar Büyükaksu ise 68 oyda kaldı. Ayanoğlu, destek veren meslektaşlarına teşekkür etti.
Muhsin Ayanoğlu, yeniden Yozgat Baro Başkanı oldu.
Yozgat Barosunun bir otelde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda, Muhsin Ayanoğlu ve Bahar Büyükaksu başkanlık için yarıştı.
Seçimde, mevcut başkan Ayanoğlu 172, Büyükaksu 68 oy aldı.
Yeniden baro başkanlığına seçilen Ayanoğlu, desteklerinden dolayı meslektaşlarına teşekkür etti.