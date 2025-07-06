Muhittin Böcek'ten Antalyalılara Duygu Dolu Mesaj
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tutuklanmasının ardından Antalyalılara hitaben yazdığı notu sosyal medyada paylaştı. Başkan Böcek, siyasi hayatında Antalyalıları üzmeyecek bir tutum sergilediğini belirterek, 'İlahi adalet er ya da geç tecelli edecek' dedi.
BÖCEK'TEN ANTALYALILARA NOT
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, el yazısıyla kaleme alıp Antalyalılara hitap ettiği notu, sosyal medya hesabından paylaşıldı. Başkan Böcek'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Sevgili Antalyalılar. Siyasi hayatım boyunca sizi üzecek, başınızı eğdirecek hiçbir olayın içinde olmadım. İtirafçı ve iftiracıların sözünün geçtiği bugünler de geçecek. İlahi adalet er ya da geç tecelli edecek. Sizleri çok seviyorum."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel