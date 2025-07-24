Muhittin Böcek, Tedavi Sürecinin Ardından Cezaevine Döndü

Muhittin Böcek, Tedavi Sürecinin Ardından Cezaevine Döndü
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Antalya'da rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hastanedeki tedavisinin ardından yeniden cezaevine gönderildi.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Antalya'da 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, rahatsızlanınca getirildiği hastanede yaklaşık 1,5 saat kaldı. Hastanede jandarmanın güvenlik önlemi aldığı görüldü. Böcek, tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden cezaevine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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