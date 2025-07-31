Muhittin Böcek'in Gelini Zuhal Böcek Tutuklandı
Antalya'da 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanan Zuhal Böcek, savcılıkta ifade veren 3 şüpheliden biri olarak yer aldı. Diğer şüpheliler serbest bırakılırken, Zuhal Böcek'in tutuklanması dikkat çekti.
BÖCEK'İN GELİNİ TUTUKLANDI
Antalya'da 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek ile aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, savcılıkta ifade verdi. Şüphelilerden Mete Y., Hakan A. ile Bülent Ç. serbest bırakıldı. Zuhal Böcek ise tutuklandı.
Bugün adliyeye sevk edilecek şüpheliler arasında yer alan Kemal A.'nın ise kalp krizi geçirdiği için hastanede tedaviye alındığı kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel