Muhittin Böcek'in Gelini Zuhal Böcek Gözaltına Alındı

Muhittin Böcek'in Gelini Zuhal Böcek Gözaltına Alındı
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Antalya'da devam eden rüşvet soruşturması kapsamında Zuhal Böcek, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Eşi Gökhan Böcek yurt dışında bulunuyor.

ANTALYA'da 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, Antalya'dan uçakla gittiği İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'rüşvet' soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında gözaltı kararı verildi. 5 Temmuz'da Muhittin Böcek ile Zeynep Kerimoğlu gözaltına alınırken, Mustafa Gökhan Böcek'in ise eşi Zuhal ve 1 yaşındaki oğlu Muhittin Aslan Böcek ile yurt dışında olduğu öğrenildi. Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklandı, Zeynep Kerimoğlu ise yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest kaldı. Böcek, daha sonra geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Gökhan Böcek ile 2024'te dünyaevine giren Zuhal Böcek, bu sabah Antalya'dan uçakla gittiği İstanbul Havalimanı'nda, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması' suçlamasıyla gözaltına alındı. Zuhal Böcek'in yanında olan ilk evliliğinden 8 yaşındaki kızı ise babasına teslim edildi. 3-4 gün önce yurt dışından geldiği öğrenilen Zuhal Böcek, emniyetteki işlemlerinin ardından Antalya'ya getirilecek.

Diğer şüpheli Gökhan Böcek'in halen yurt dışında olduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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