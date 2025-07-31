Muhittin Böcek'in Gelini Tutuklandı

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Antalya'da rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

1) MUHİTTİN BÖCEK'İN GELİNİ İLE 3 ŞÜPHELİ ADLİYEDE (2)

BÖCEK'İN GELİNİ TUTUKLANDI

Antalya'da 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek ile aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, savcılıkta ifade verdi. Şüphelilerden Mete Y., Hakan A. ile Bülent Ç. serbest bırakıldı. Zuhal Böcek ise tutuklandı.

Bugün adliyeye sevk edilecek şüpheliler arasında yer alan Kemal A.'nın ise kalp krizi geçirdiği için hastanede tedaviye alındığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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