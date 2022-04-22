Muhasebecinin aracından 820 bin lirayı çalan şüpheliler yakalandı

MERSİN (DHA) - ADANA'da muhasebeci E.P.'nin banka şubesinden çekip, aracının ön koltuğuna bıraktığı 820 bin lirayı çalan İrfan D. ile Vedat E., Mersin'de yakalandı. Çalınan paralar ise bulunamadı.

Olay, 31 Mart günü öğle saatlerinde Atikop Toptancılar Sitesi'nde meydana geldi. Plastik firması sahibi Ali Başak, muhasebecisi E.P.'yi 820 bin lira çekmesi için bankaya gönderdi. Parayı çeken E.P., şirkete ait 01 HP 286 plakalı hafif ticari araca binip, para dolu poşeti ön koltuğa koydu. Paranın, 30 lira eksik olduğunu fark eden E.P. yeniden bankaya girdi. Bu sırada E.P.'yi takip eden kimliği belirsiz kişiler de aracın kilitli olmayan kapısını açıp, 820 bin lirayı alarak kaçtı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.