Muhasebecilerden Hazine ve Maliye Bakanlığı Önünde İsyan Eylemi

(ANKARA) - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO), yaşadıkları sorunları dile getirmek için Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde eylem yaptı. ASMMMO Başkanı Turgut Bahadır, "İstanbul'da yaşanan deprem nedeniyle de çeşitli illerde iletişim araçlarında sıkıntılar yaşandı. Bu yoğun gündemde Kurumlar Vergisi Beyan sürelerinin uzatılmaması kabul edilemez. Bu meslek camiasının artık dayanacak gücü kalmadı" dedi.

Eylemde, muhasebeciler ve mali müşavirler ellerinde "Çalışmayan sistemlerinizden bıktık", "Artık nefes alamıyoruz", "Enflasyon düzeltmesi yıllık yapılsın", "Mesleğimiz onurumuzdur" yazılı dövizler taşıdı. Yaşadıkları sorunlara tepki gösteren muhasebeci ve mali müşavirler, "Direne direne başaracağız", "İnsanca yaşamak istiyoruz" sloganları attı.

ASMMMO, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Kurumlar Vergisi Beyan süresini uzatmayacağını açıklaması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan ASMMMO Başkanı Turgut Bahadır, şunları söyledi:

"Bizleri yok sayan, görmezden gelen, kulak tıkayan makamların önünde, bu defa da Kurumlar Vergisi Beyan süresinin uzatılmaması sebebiyle tüm meslektaşlarımızın adına toplandık. İş dünyasının, çalışanların, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın işini kolaylaştırarak katkı sağlamıştık. Her vergide bizim alın terimiz var.

"Bu yoğun dönemde de enflasyon düzeltmesi yapıyoruz"

Binlerce küçük ve orta ölçekli işletme, zarar eden firmalar, enflasyon düzelmetsi ve vergiyle yüz yüze kalıyor. Bu yoğun dönemde de enflasyon düzeltmesi yapıyoruz. Dijitalleşme, işimizi kolaylaştırmak yerine daha da zorlaştırıyor. Bu işler bir tuşa basmakla olmuyor.

"Bu meslek camiasını hafife almayın"

Daha önce yaptığımız toplantılarda, enflasyondan dolayı vergi kaybı olacağını sylememize rağmen yine bizi dinlemediler. Oysa bizler kamunun vergi gelirlerinin oluşması için her türlü çabayı sarf ediyoruz. Bu meslek camiasını hafife almayın.

Nisan ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın, Ramazan Bayramı sonrasını idari izin olarak uzatması nedeniyle 6 Nisan 2025 gününe kadar fiili çalışma olmamıştır. Ayrıca 23 Nisan'ın da resmi tatil olması nedeniyle çalışma gün sayısı azalmıştır. Bu sebeple, Kurumlar Vergisi Beyan süresinin uzatılmasıyla ilgili dilekçemizi 17 Nisan 2025 tarihinde verdik. Uzatma yapılsa bile bugün mü yapılacak? Bugüne mi kalmalıydı?

"Yaşadığımız stres ve sıkıntı nedeniyle kalp krizi geçirerek ölen meslektaşlarımızın her geçen gün sayısı artıyor"

İstanbul'da yaşanan deprem nedeniyle de çeşitli illerde iletişim araçlarında sıkıntılar yaşandı. Bu yoğun gündemde Kurumlar Vergisi Beyan sürelerinin uzatılmaması kabul edilemez. Bu meslek camiasının artık dayanacak gücü kalmadı. Ne istiyorsun Sayın Bakan? Hangi iş, hangi zamanda yetişecek? Yeter artık, yetişemiyoruz. İş yükümüz her geçen gün artıyor. Ailelerimize zaman ayıramıyoruz. Yaşadığımız stres ve sıkıntı nedeniyle kalp krizi geçirerek ölen meslektaşlarımızın her geçen gün sayısı artıyor. Tükeniyoruz!"