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Muhasebeci Tarafından Dolandırılan İş İnsanı Suç Duyurusunda Bulundu

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir iş insanı, muhasebecisi tarafından dolandırıldığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu. İşçilerin sigorta ücretlerinin yatırılmadığını öğrenen iş insanı, muhasebecinin kaçtığını öğrendi ve vergi ödemelerinin de gerçekleştirilmediğini tespit etti. Suç duyurusunda bulunan iş insanı, muhasebecinin başka kişileri de aynı şekilde dolandırdığını belirtti.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde muhasebecisi tarafından dolandırıldığını iddia eden iş insanı, suç duyurusunda bulundu.

Alınan bilgiye göre, inşaat işi yapan Hasan Kurt, bir işlem için Sosyal Güvenlik Kurumuna gittiğinde, çalıştırdığı işçilerin sigorta ücretlerinin yatırılmadığını öğrendi.

Bunun üzerine sigorta ücretlerini yatırması için her ay ödeme yaptığı muhasebecisi E.G'nin ofisine giden Kurt, muhasebecinin kaçtığını öğrendi.

Yaptığı araştırma sonucunda bazı vergi ödemelerinin de gerçekleştirilmediğini öğrenen Kurt, savcılığa giderek E.G. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kurt, AA muhabirine, E.G. ile 2014 yılından beri çalıştıklarını söyledi.

Olayı öğrendiğinde şoke olduğunu anlatan Kurt, "Yaklaşık 7 aydır sigorta ücretini yatırmamış. Vergi borçları ve stopajları da parasını aldığı halde yatırmamış. Bunların tamamı 2 milyon liranın üzerinde tutuyor." dedi.

E.G'nin başka kişileri de aynı şekilde dolandırdığını öğrendiklerini anlatan Kurt, "Kendisine ödeme yaptığımıza dair belgelerimiz elimizde mevcut. Konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kastamonu Taşköprü Sigorta Dolandırıcılık Suç Hukuk Ekonomi Güncel Haberler

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