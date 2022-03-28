Muharrem İnce'ye Cumhurbaşkanına hakaretten 7 bin TL para cezası

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'hakaret' suçundan yargılandığı davada iyi hal indirimiyle 11 ay 20 gün hapse çarptırıldı. İnce'nin bu cezası 7 bin TL para cezasına çevrildi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında, CHP milletvekili olduğu 2016 yılında, CHP Uşak İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 7 Eylül 2020'de Uşak 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 22 Şubat'ta görülen duruşmada ifade veren İnce, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Adliye çıkışında avukatıyla birlikte açıklama yapan İnce, savunmasında bir insana 'cahil' demenin suç olmadığını ifade edip, sözlerinin arkasında durduğunu belirtti.

Hakim, İnce'ye 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Ceza iyi hal indirimi uygulanarak 11 ay 20 güne indirdi. Bu ceza da 7 bin TL para cezasına çevrildi. İnce'nin avukatı Eylem Dudu, kararı temyiz edeceklerini söyledi.