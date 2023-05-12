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Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin dilekçe YSK'ye sunuldu

Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin dilekçe YSK'ye sunuldu

Güncel Haberler

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nde cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin dilekçesi, Memleket Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Kayhan Yüreğir tarafından Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunuldu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nde cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin dilekçesi, Memleket Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Kayhan Yüreğir tarafından Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunuldu.

YSK Başkanlığına gelerek İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin dilekçeyi verdiklerini bildiren Yüreğir, "Sayın genel başkanımız zaten dün gerekli bütün açıklamaları yaptı. Genel başkanımızın dünkü beyanını şimdi dilekçe halinde Yüksek Seçim Kuruluna sunduk. Bundan sonrası Yüksek Seçim Kurulunun ve seçmenlerimizin takdiri." diye konuştu.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel

Memleket Partisi Muharrem İnce 14 Mayıs Güncel Haberler

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