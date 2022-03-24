MUHARREM İNCE: MUTABAKAT METNİNDE BİRİLERİ KIZMASIN DİYE ATATÜRK GEÇMİYOR

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İzmir'de hukuk fakültesi öğrencileriyle bir araya gelip, altı muhalefet partisi lideri tarafından imzalanan mutabakat metnine ilişkin, "Bu mutabakat ilkesiz bir mutabakat. Metnin içinde birileri kızmasın diye Atatürk geçmiyor. İstanbul Sözleşmesi yok. Bu altılı iktidar olursa eğitim ne olacak? Yazmamışlar oraya. Ben olsam bu metne imza atmam" dedi.

Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek amacıyla İzmir'e geldi. Öncelikle İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği'ni (İZDEDA) ziyaret eden İnce, depremzedelerin sorunlarını dinledi. 1999 depremini yaşamış biri olarak depremzedeleri çok iyi anladığını ifade eden İnce, Meclis'te depremzedenin sorunlarını gündeme getireceğini söyledi.

İnce, depremzedelerin sorunlarının çözülemediğini, konuyu ısrarla gündeme getirmeye devam edeceklerini belirtip, depremzedelere "Moralinizi yüksek tutmaya çalışın" dedi.

İnce, daha sonra Balçova'da bir kafede hukuk fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Altı muhalefet partisi liderinin imzaladığı 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' mutabakat metnine değinen İnce, "Bu mutabakat ilkesiz bir mutabakat. Metnin içinde Atatürk geçmiyor. Birileri kızmasın diye geçmiyor. Metnin içinde İstanbul Sözleşmesi yok. Bu altılı iktidar olursa eğitim ne olacak? Yazmamışlar oraya. Ben olsam bu metne imza atmam" diye konuştu.

'ATATÜRK İLE SORUNU OLANI İSTEMİYORUM'

Altılı mutabakat ile ilgili İnce, "Bence bu sistem yürümez. Ortaya karışık bir metin olmaz. İktidar oldular diyelim. Eğitimi ne yapacaklar? Sadece Tayyip Erdoğan'ın gitmesi sorunu çözmüyor. Sonra ne yapılacağı önemli. Ben ilkeli bir siyaset olması gerektiğini düşünüyorum. Atatürk ile problemi olanı Memleket Partisi'ne istemiyorum. Memleket Partisi Demokrat Parti'den daha az oy alır mı? DEVA Partisi'nden daha az oy alır mı? Ben daha az oy alacağımıza inanmıyorum ama anketlerde bizi yazmıyorlar. O anketleri seçimden sonra rulo yapacağım, anket firmalarına lastikleyip, göndereceğim" dedi.

'MİZAH VARSA ZEKA VARDIR'

Geleceğe yön verecek gençlerin bilim konuşması gerektiğini vurgulayan İnce, "Yapay zekayı konuşmamız lazım. İnsan zekasını taklit eden akıllı sistemleri konuşmamız lazım. Robotları konuşmamız lazım. Geleceğin dünyasında robotlar elektronik çocuklarımız olacak. Robotlar evimizin sevimli yaramaz elektronik çocukları olacak. Son yıllarda unutulan bir şeyi bir öğretmeniniz olarak hatırlatayım. Bu mizahtır. Mizah varsa zeka vardır. Diktatörler mizahtan hiç hoşlanmaz. Şiddetten uzak durun ama makara yapmayı unutmayın" diye konuştu.

'ONU YENERİM DİYORUM'

İzmir'de CHP'den memnuniyetsiz kişilerin olduğunu belirten İnce, " 'Yeter ki AKP gelmesin' diye oy veriyorlar CHP'ye. O oyları kaybetmek istemiyorlar, dolayısıyla 'oyları bölüyorlar' diyorlar. Bizim gidip Erdoğan'ı destekleyecek halimiz yok. Ama yeni bir yol açmak istiyoruz. Millet İttifakı kendine güvenemiyor. 'Ben Erdoğan'ı yenerim' diyemiyor. Ben diyorum, onu yenerim diyorum" dedi.

Muharrem İnce, gençlerle buluşmasının ardından sırasıyla partisinin Torbalı, Menderes ve Konak İlçe binalarının açılışlarını gerçekleştirdi. İnce, partisinin Mendes İlçe Başkanlığı binasının açılışında zeybek oynadı. Açılışlarda kurdele kesen İnce, meydanlarda vatandaşla buluştuktan sonra İzmir'den ayrıldı. (DHA)