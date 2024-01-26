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Muharrem İnce: Girebileceğimiz her yerde seçime gireceğiz

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Muharrem İnce, Memleket Partisi olarak seçimlere katılarak belediyeleri kazanmayı hedeflediklerini söyledi. İnce, Türkiye'nin iktidardan bıktığını ve muhalefete de güvenmediğini belirtti.

Muharrem İnce : Girebileceğimiz her yerde seçime gireceğiz

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Kısıtlı imkanlarla girebileceğimiz her yerde seçime girip, alabildiğimiz kadar belediyeyi safımıza katacağız. Memleketteki herkesin kapısını çalmak ve gönlünü almak için ter döneceğiz" dedi.

Muharrem İnce, Ankara'da basın toplantısı düzenledi. İnce, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimde CHP ile iş birliğine ilişkin, " Memleket Partisi, 3'üncü yoldur. İlkeli, omurgalı siyasetten yanayız. Laikliği bizden başka hatırlayan kalmadı. Laiklik olmazsa olmazımız. Bizim 'Dersim' diye bir vilayetimiz yoktur, 'Dersim' bölgenin adıdır. Vilayetin adı Tunceli'dir. Şeyh Sait bir haindir. Atatürk, Nutuk'ta böyle demiştir, haindir. Terör bildirisi Meclis'e geldiğinde 'AKP ile aynı A4'te olmam diyemezsin. Destek olacaksın. Memleket Partisi olsaydı, orada olsaydım İsveç'in NATO'ya dönüşüne 'evet' oyu vermezdim. CHP sana ne oluyor, oradan İsveç'in NATO üyeliğine 'evet' diyorsun. Ayrı dünyaların insanıyız. Bana 'bölücü' diyen CHP seçmenine sesleniyorum; arkadaşlar siyahla beyaz kadar ayrıyız, nasıl beraber olalım?" dedi.

'MİLLET İKTİDARDAN BIKTI, MUHALEFETE DE GÜVENMİYOR'

İnce, 2023 Türkiye Genel Seçimi tam olarak anlaşılmadan, analiz edilmeden Türkiye'de siyaset düzeninin konuşulamayacağını ifade ederek, "Bu iktidar, Türkiye'yi kötü yönetmiştir. Bu iktidarı mutlaka değiştirmeliyiz; ama bu iktidarı değiştirmek için önce bu muhalefeti değiştirmemiz lazım. Bu muhalefet, bu iktidarı değiştiremez. Seçim kazanmakta çok mahir bir iktidar var. Seçim kazanmasını çok iyi biliyor; ama ülkeyi yönetmesini asla beceremiyor. İnatla uygulanan akıl ve bilim dışı ekonomi politikalarıyla milletimiz ezilmiştir. Yönetimde liyakati terk edip, sadakati önde tutanlar, memleketi bu durumdan kurtaramaz" diye konuştu.

Ülkenin birbirini dinlemeyen ve duymayan iki keskin kutba ayrıldığını belirte İnce, Türkiye'yi ayakta tutan ilkeleri örselemenin, yok saymanın memleketin yararına olmadığını söyledi. İnce, "Türkiye siyasi çekişmelerden, boş laflardan, kutuplaşmalardan bıkmıştır. İnsanımız, huzur istemektedir. Milletimiz bu iktidardan bıkmıştır; ama bu muhalefete de güvenmemektedir. Her kesimden oy alma potansiyeli olan tek parti, Memleket Partisi. Kısıtlı imkanlarla girebileceğimiz her yerde seçime girip, alabildiğimiz kadar belediyeyi safımıza katacağız. Önce sokaklarımızı süpürüp, sokaklarımızı tertemiz yapacağız. Sonra da iktidarı süpürüp, ülkemizi aydınlığa kavuşturacağız. Memleketteki herkesin kapısını çalmak ve gönlünü almak için ter dökeceğiz" dedi.

'İSTANBUL'DA 3 ADAY ADAYI VAR'

İnce, İstanbul adaylığı için şu an 3 aday adayı bulunduğunu ve bunlardan birisinin Mehmet Sevigen olduğunu belirten İnce, belli olan diğer adaylarını açıkladı. Buna göre Memleket Partisi'nin belirlenen adayları şöyle; Eskişehir'de Salih Eskici, Sakarya'da Ali Sarı, Bilecik'te Hüseyin Korkman, Yalova'da Fatih Elönü, Mersin'de Haluk Bozdoğan, Ankara Şereflikoçhisar'da Mahmut Celal Ünsal, Artvin'de Yekta Faik Yılmaz, Aydın'da Ali Çetinkaya, Bilecik Bozüyük'te Talat Halefoğlu, Eskişehir İnönü'de Hamdi Tosunoğlu, İzmir Bayındır'da Ali Erişen, İzmir Tire'de Nihat Koç, Samsun Canik'de Furkan Güler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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