MUHARREM İNCE: FETÖ'CÜLERİN YAPTIĞI BU SAHTE DEKONTLARI PAYLAŞAN ZAVALLILAR VAR

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Bir partiye 223 bin lira üzerinden yardım yapamazsın. Kanun yasaklamış bir bakıyorsun bir dekont. Memleket Partisi'ne 5 milyon dolar bağış. ya bu yasak zaten bu kimin işi, bu FETÖ'cülerin işi. FETÖ'cüler sahte belgelerle koca bir orduyu dağıttılar. FETÖ'cülerin yaptığı bu sahte dekontları paylaşan zavallılar var" dedi.

"CHP'DEN AYRILACAKLARI KESİN"

Memleket Partisi Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında Gaziosmanpaşa'da

seçmenlere seslendi. Seçim otobüsünden konuşma yapan İnce, "Önümüzde bir seçim var ama bu sefer bir tehlike var. Bunu anlatmak istiyorum. Bir HDP var iki AKP'nin içinde cumhuriyetle Atatürk'le problemleri olanlar var. Üç CHP listelerinde 77 kişi var. Gelecekli, Saadetli, Devalı. Pazar günü seçildiklerinde Pazartesi günü nereye gidecekleri belli değil. CHP'den ayrılacakları kesin. Yani o mecliste parmakların nereye kalkacağını kimse bilmiyor. Onun için TBMM'ye bir sigorta lazım. TBMM'ye Atatürkçü, cumhuriyetçi, yurtsever, Kuvayi Milliye ruhundan gelen bir parti lazım. Türkiye'nin, geleceğimizin, çocuklarımızın Memleket Partisine ihtiyacı var. Memleket Partisi mutlaka mecliste olmalı. Partimiz için gecelerden hep istiyorum. Sizden 3 kişiyi ikna etmenizi istiyorum." dedi.

"ERDOĞAN'IN ESKİLERİYE OLMAZ"

İnce, "Bu iktidarın 18 yılında Davutoğlu var, Babacan var. Bunlar ekonomi bakanı, genel başkan, başbakan, dışişleri bakanı. Suriyelilerin sorumlusu o, ekonomiyi yöneten o, şimdi bize Erdoğan'ın eskilerini kurtarıcı olarak yutturmak istiyorlar. Erdoğan'la da olmaz Erdoğan'ın eskileriyle de olmaz. Biz Memleket Partisi olarak ne sağdan ve soldan, Atatürk'ün yolundan. Bir partiye 223 bin lira üzerinden yardım yapamazsın. Kanun yasaklamış bir bakıyorsun bir dekont. Memleket Partisi'ne 5 milyon dolar bağış. ya bu yasak zaten bu kimin işi, bu FETÖ'cülerin işi. FETÖ'cüler sahte belgelerle koca bir orduyu dağıttılar. FETÖ'cülerin yaptığı bu sahte dekontları paylaşan zavallılar var. Bunu birlikte çözeceğiz, dik durun mücadeleye devam edin" ifadesini kullandı.

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Muharrem İnce detaylar

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