MUHARREM İNCE'DEN FATİH ERBAKAN'A ZİYARET

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce beraberindeki heyetle birlikte Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi'nin genel merkezinde yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, burada yaptığı açıklamada, bitkisel ve hayvansal üretim, et, süt, tarla, su, mera ve sera konularını içeren 100 maddelik önerilerden oluşan bir rapor hazırladıklarını söyledi. İnce, Türkiye'deki seçime girme hakkı elde etmiş bütün siyasi parti genel başkanlarına mektup yazıklarını belirterek, 'Biz size görüşlerimizi anlatmak istiyoruz. Bunlar mutlak doğrular değildir. Tartışmaya açıktır. Yanıldığımız yerleri birlikte düzeltelim. Ama bu sorunu birlikte çözelim. Bütün siyasi genel başkanlarından randevu istedik. Bu vesileyle Sayın Fatih Erbakan kabul etti. Görüşlerimizi kendilerine sunduk. Mutlaka değerlendireceklerdir. Bizi kabul ettikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum' dedi.

'EKONOMİK MODELİN DEĞİŞMESİ LAZIM'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, tüm çalışmalarında ve konuşmalarında birinci gündem maddesi olarak ekonomiye ağırlık verdiklerini kaydetti. Üretim ve yeterli düzeyde ihracat olmayınca dövize talebin olduğunu ifade eden Erbakan, 'Bu talep dövizi yükseltiyor. Kaynak ihtiyacınızı sürekli olarak yüksek faizli, kısa vadeli dış borçla karşılayınca 12 aydan kısa sürede ödemeniz gereken dış borç miktarı 200 milyar dolara dayanıyor. Döviz yükseldikçe enflasyon patlıyor. Aynı zamanda döviz yükselince korumalı mevduat nedeniyle yeni bir sistem kur. Bu sefer hazinede patlıyor. Tam bir sıkışmışlık hali, tam bir çıkmaz sokak. Bunun için iktidar yetkilileri için 1 milyar dolar bile son derece hayati öneme sahip. Yıllardan beri söylediğimiz borç, faiz, beton, çimento, zam, vergi ekonomisinin, üretimsizliğin, ihracatsızlığın maalesef acı bir sonunu yaşıyoruz. Ekonomik modelin değişmesi, üretim, istihdam, ihracat odaklı bir modele geçilmesi ve bunun kaynağının finansmanın da borçla, zamla değil, mutlaka Milli Kaynak Paketleriyle, denk bütçeyle israfın önlenmesiyle gerçekleştirilmesi lazım. Sayın Muharrem İnce'ye heyetine ziyaretlerinden ve bizlerle paylaştıkları kıymetli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum' diye konuştu.

YARGININ DURUMUNU TARTIŞMAMIZ LAZIM

Muharrem İnce, Yargıtay'ın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararını açıklaması ile ilgili, 'Yargının durumunu tartışmamız lazım. Yargı tarafsızlığını yitirmiştir. Sizin yargınıza güvenmezse kimse gelmez. Konu Canan Kaftancıoğlu meselesinin çok ötesindedir, yargının durumu ile ilgilidir. Kantarın ayarını bozdular. Yargının durumunu tartışmadan Türkiye'de ekonominin düzelmesi mümkün değildir. Yargı, adalet karın doyurur. Ben bu olayı yargının durumu üzerinden değerlendirmenin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum' açıklamasında bulundu. (DHA)

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Demirören Haber Ajansı / Güncel