MUHARREM İNCE DAVUTOĞLU İLE BABACAN'I BU İTTİFAKTAN AT DESTEK VERECEĞİM

PARTİSİNİN Bahçelievler İlçe Teşkilat Binasını ziyaret eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, burada yaptığı açıklamada CHP'nin ittifak kurduğu partileri hedef alarak Dört partinin oylarını topluyorsun yüzde bir oy çıkıyor.

PARTİSİNİN Bahçelievler İlçe Teşkilat Binasını ziyaret eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, burada yaptığı açıklamada CHP'nin ittifak kurduğu partileri hedef alarak Dört partinin oylarını topluyorsun yüzde bir oy çıkıyor. Davutoğlu ile Babacan'ı bu ittifaktan at. Sayın Akşener'i de cumhurbaşkanı yardımcısı yap ben hiçbir şey istemeden destek vereceğim söz dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ilk olarak Bayrampaşa Demirkapı Caddesi'nde partililerle birlikte yürüdü, vatandaşları ve esnafı selamladı. Daha sonra partisinin Bahçelievler ilçe teşkilat binasına gelen İnce burada halka seslendi. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği program miting havasında geçti.

İTTİFAK KURDUĞUN PARTİLERİN OYLARI SIFIR ÇIKIYOR

CHP'nin ittifak kurduğu partileri hedef alarak Kılıçdaroğlu'na seslenen Muharrem İnce, İttifak kurduğun partilerin oyları sıfır çıkıyor. Dört partinin oylarını topluyorsun yüzde bir çıkıyor. Hepsine cumhurbaşkanı yardımcılığı, 77 milletvekili, hepsine 2'şer bakanlık veriliyor. Eğer diyorsanız ki 'Muharrem İnce bize yardımcı ol' olurum diyorum. Davutoğlu ile Babacan Türkiye'nin bu hale gelmesinde pay sahibi. Bunların oyu da yok. Oy burada Memleket Partisi'nde. Benim bir talebim yok. Ben memleketi düşünüyorum. Eğer siz de koltuklarınızı düşünmüyorsanız Davutoğlu ile Babacan'ı bu ittifaktan at. Sayın Akşener'i de cumhurbaşkanı yardımcısı yap ben hiçbir şey istemeden destek vereceğim, söz. Var mısın Cumhurbaşkanı yardımcılığı istemiyorum. Bakanlık, makam, para, pul istemiyorum. Ama yapamazlar sıfır oyla her şeyi alıyorlar dedi.

Sizce, yurt dışında yaşayan Türkler oy kullanmalı mı? — Haberler.com (@Haberler) May 4, 2023