Muharrem İnce: Can Atalay cezaevinde değil TBMM'de olmalıdır

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Anayasa Mahkemesi, Can Atalay hakkında 'hak ihlali' kararı vermiştir. Can Atalay, cezaevinde değil TBMM'de olmalıdır. TBMM'nin, Can Atalay'ın milletvekilliğini düşürmesi yanlıştır" açıklamasını yaptı.

Gezi Davası tutuklusu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği, hakkındaki Yargıtay kararının bugün TBMM Genel Kurulu'nda okutulmasıyla düşürüldü. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, konuya ilişkin X hesabından paylaşım yaptı.

İnce'nin paylaşımı şöyle:

"Anayasa Mahkemesi, Can Atalay hakkında 'hak ihlali' kararı vermiştir. Can Atalay, cezaevinde değil TBMM'de olmalıdır. TBMM'nin, Can Atalay'ın Milletvekilliğini düşürmesi yanlıştır."