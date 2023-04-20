MUHARREM İNCE: BU İKTİDARI DA, BU MUHALEFETİ DE BİRLİKTE GÖNDERECEĞİZ

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 'Bir tarafta tek adam, öbür tarafta tek aday. ya biz tek adamdan bıktık, niye tek aday' 17 parti bir araya gelmişsiniz. 11 büyükşehir var. Trilyonlarca lira hazine yardımı var, gazeteleriniz var, televizyonlarınız var. Bu garibanın 2016 model bir otobüsü, bir telefonu var. Bir otobüsle, bir telefonla bu iktidarı da bu muhalefeti de birlikte göndereceğiz. Alayını paketleyeceğiz? dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İzmir Menemen mitinginin ardından memleketi Yalova'ya geldi. Yalova caddelerinde yürüyüş yapan İnce, partisinin seçim ofisini de ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada hem iktidarı hem de muhalefeti eleştiren İnce, 'Sloganlarımız, 'Ne sağdan, ne soldan, Atatürk'ün yolundan', 'Ne cumhur ne millet, tek yol memleket'. Düzlüğe çıkaracağız bu memleketi. Uçurumun kenarından çekip alacağız. Ne Erdoğan ile olur, ne Erdoğan'ın eskileriyle olur. İkisi de olmaz, üçüncü bir yol lazımdı, üçüncü bir yol. Onun için yollardayız. Dün İzmir'deydim. Bugün Yalova'dayım. Merak etmeyin daha 25 gün var. Bu işi bitireceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın' dedi. İnce sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bir tarafta tek adam, öbür tarafta tek aday. ya biz tek adamdan bıktık, niye tek aday' 'Sandık orada gel yarışalım. Sonuç kötü olursa faturayı sana keseriz?. Yapma ya? Demek ki siz sonucun kötü olması için uğraşıyorsunuz. 17 parti bir araya gelmişsiniz. 11 büyükşehir var. Trilyonlarca lira hazine yardımı var, gazeteleriniz var, televizyonlarınız var. Bu garibanın 2016 model bir otobüsü, bir telefonu var. Bir otobüsle, bir telefonla bu iktidarı da bu muhalefeti de birlikte göndereceğiz. Alayını paketleyeceğiz. Alayına isyan.?

SORLMASINI İSTEDİĞİ SORUYU KULAĞINA FISILDADI

Seçim ofisini ziyaretinin ardından gazetecilere soruları olup olmadığını soran İnce, yanıt alamayınca, ilginç bir yola başvurdu. İnce, bir gazetecinin kulağına eğilerek, kendisine sorulmasını istediği soruyu söyledi. O anlar kameralar tarafından da kaydedildi. Gazetecinin, 'Sinan Oğan'ın bir açıklaması vardı. 'Muharrem İnce'nin oyları bana gelecek' diye. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?? sorusuna İnce, 'Kendisine başarılar diliyorum. Ben Babala TV'ye çıktım. Sayın Sinan Oğan da çıktı. Bir hafta sonra yayınlanınca bakalım, izlenme oranından oy oranını da çıkartırız diye düşünüyorum. Erken konuşmamak lazım. İzlenme oranına bakalım, oy oranı da üç aşağı beş yukarı çıkar' diye yanıt verdi. (DHA)

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023