Muharrem Erkek: 'Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin En Basiretsiz Yönetimi ile Karşı Karşıyayız. Biz Bu Sistemi Değiştireceğiz'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Çanakkale’de “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” konulu panelde; “Bugün parti genel başkanlığı yoluyla devlet ve hükümet yönetiyorlar. Onun için birçok vali kendini il başkanı sanıyor. Birçok kaymakam kendini ilçe başkanı sanıyor. Her şey birbirine karışmış durumda. Sıkıntıların sebeplerinden biri de budur. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en basiretsiz yönetimi ile karşı karşıyayız. Biz bu sistemi değiştireceğiz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Çanakkale'de "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" konulu panelde; "Bugün parti genel başkanlığı yoluyla devlet ve hükümet yönetiyorlar. Onun için birçok vali kendini il başkanı sanıyor. Birçok kaymakam kendini ilçe başkanı sanıyor. Her şey birbirine karışmış durumda. Sıkıntıların sebeplerinden biri de budur. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en basiretsiz yönetimi ile karşı karşıyayız. Biz bu sistemi değiştireceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Çanakkale Belediyesi'nce düzenlenen 59. Troia Festivali'nin açılışında "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" konulu panelde konuştu.

"EN GÜVENİLİR KURUMLARI DAHİ ÇÜRÜTTÜLER"

Türkiye'nin bugün en ağır ekonomik ve siyasi krizini yaşıyorsa bunun temel nedenlerinden birinin "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" adı altında yaratılan keyfilik ve hukuksuzluklar olduğunu vurgulayan Erkek, "Bir kişinin iki dudağı arasında her şey. Merkez Bankası bağımsız değil, yargı bağımsız değil, ekonomik kurullar bağımsız değil, ÖSYM bağımsız değil. En güvenilir kurumları dahi çürüttüler" dedi. Erkek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AKKUYU'NUN ANAHTARINI RUSLARA NASIL VERİYORSUN?"

"Biz Rusya ile geçmiş yıllarda da projeler yaptık. Soğuk savaş yıllarında da yaptık. Örneğin İskenderun Demir Çeliği Ruslarla birlikte yaptık ama onun anahtarını Ruslara vermedik. Asla vermedik. Sen Akkuyu'nun anahtarını Ruslara nasıl veriyorsun? Akkuyu Rusların, üreteceği elektrikte Rusların. Böyle bir şey olabilir mi? Bunların hepsi sistem sorunudur. Türkiye bu sistem ile uçuruma sürükleniyor. O yüzden biz buna dur diyeceğiz. Çok kararlıyız. Türkiye'nin çok önemli sorunları var ama çözülemeyecek hiçbir sorunu yok.

"TÜRKİYE'NİN 13'ÜNCÜ CUMHURBAŞKANI İLK 24 SAAT İÇİNDE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'Nİ YÜRÜRLÜĞE SOKACAKTIR"

Millet İttifakı olarak çok ciddi çalışıyoruz. Yarın seçim olacakmış gibi hazırız. İlk seçimde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, Türkiye'nin 13'üncü cumhurbaşkanı olacaktır. Yapacaklarımız hazır. Türkiye'nin 13'üncü cumhurbaşkanı ilk 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe sokacaktır. İlk imzalayacağı kararname o olacaktır. İlk 1 hafta içerisinde ilk çıkacak kararnamelerden biri Strateji Planlama Teşkilatı hakkındaki kararname olacaktır. Bunların hepsi hazırlandı. Kararnameleri de hazır. Planlama olmadan Türkiye'nin hiçbir sorununu çözemezsiniz.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNİN EN BASİRETSİZ YÖNETİMİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ. BİZ BU SİSTEMİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Dünyaya bakın, kişi başına düşen gelirin en yüksek olduğu ülkelerin, hukukun üstünlüğü endeksinde en üst sıralarda olan ülkelerin, mutluluk endeksinde en üst sıralardaki ülkelerin hepsi parlamenter sistem ile yönetiliyor. Yeni bir hükümet sistemi öneriyoruz. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem dememizin nedeni bu. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemine son vereceğiz. Bugün parti genel başkanlığı yoluyla devlet ve hükümet yönetiyorlar. Onun için birçok vali kendini il başkanı sanıyor. Birçok kaymakam kendini ilçe başkanı sanıyor. Her şey birbirine karışmış durumda. Sıkıntıların sebeplerinden biri de budur. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en basiretsiz yönetimi ile karşı karşıyayız. Biz bu sistemi değiştireceğiz."