Muharrem Erkek: "81 İlde Tüm Sandık Alanlarında Avukatlar Olmalı"

CHP İstanbul İl örgütü ve CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, adli yılın açılışı nedeniyle avukatlarla bir araya geldi. Erkek, “Önümüzdeki seçimde 81 ilde tüm sandık alanlarında avukatlar olmalı. Çünkü sandık alanlarında, özellikle 2- 3 sandıktan fazla sandığın olduğu okullarda, sandık alanlarında meslektaşlarımız olursa, işte o sandıklardaki sandık kurulu üyeleri de müşahitler de bilişim sorumluları da çok daha rahat görev yaparlar. Bizler bilgimizle, özgüvenimizle, hukukçu kimliğimizle seçim güvenliğini sağlayacağız” dedi.

CHP İstanbul İl örgütü ve CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, adli yıl açılışı nedeniyle avukatlarla bir araya geldi. Erkek, "Önümüzdeki seçimde 81 ilde tüm sandık alanlarında avukatlar olmalı. Çünkü sandık alanlarında, özellikle 2- 3 sandıktan fazla sandığın olduğu okullarda, sandık alanlarında meslektaşlarımız olursa, işte o sandıklardaki sandık kurulu üyeleri de müşahitler de bilişim sorumluları da çok daha rahat görev yaparlar. Bizler bilgimizle, özgüvenimizle, hukukçu kimliğimizle seçim güvenliğini sağlayacağız" dedi.

Adli yılın başlamasının ardından CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu, sandık başında görev alan ve alacak olan avukatlar ile dün Kadıköy'de bir buluşma düzenledi. Programa CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Aysemin Gülmez de katıldı.

KAFTANCIOĞLU: ÜLKEDE YENİDEN ADALETİN VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜN TESİS EDİLMESİ İÇİN HERKESE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, avukatlarla yapılan buluşmada, ülkede yeniden adaletin ve hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi için herkese büyük görev düştüğünü söyledi. Kaftancıoğlu, "O görevi hep birlikte icra ederken inancımızı, enerjimizi, motivasyonumuzu tazelemek için bir araya geldik. Çalışma, ortak çalışma, planlı ve programlı çalışma, çok çalışma ve sürece katkı sunma özverimizden ve bugünden verdiğiniz ve vereceğiniz emekten ötürü her birinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

Avukatlarla genellikle adliye koridorlarında ve hakkında açılan davalar sürecinde bir araya geldiğini ve bu sebepler dışında avukatlık yapanlarla bir araya gelmekten mutlu olduğunu dile getiren Kaftancıoğlu, "Bir araya gelerek herkes için adaleti ve herkes için hukukun üstünlüğünün sağlanabilmesi için çalıştığımız yer farklı olsa da siyasi bakışımız, partilerimiz farklı olsa da bu ülkeye ahlak ve adalet bağlamında yan yana, inanarak, korkmadan ve yılmadan mücadelemize olan inancımızı tazeleyeceğimiz bir gün. Eşitlik, özgürlük, adalet, akıl, ahlak bağlamında hepimiz yan yanayız" diye konuştu.

ERKEK: BİZLER HUKUKÇU KİMLİĞİMİZLE SEÇİM GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAĞIZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek de konuşmasında, sandık örgütlenmesi ve avukatların sandık başlarında görev alımlarıyla ilgili İstanbul'un Türkiye'ye çok güzel bir örnek olduğuna dikkat çekti. Erkek, şöyle konuştu:

"Bu açıdan İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu'na, İstanbul İl Hukuk Komisyonumuza ve onların nezdinde emek veren tüm meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki seçimde de 81 ilde tüm sandık alanlarında avukatlar olmalı. Çünkü sandık alanlarında, özellikle 2- 3 sandıktan fazla sandığın olduğu okullarda, sandık alanlarında meslektaşlarımız olursa, işte o sandıklardaki sandık kurulu üyeleri de müşahitler de bilişim sorumluları da çok daha rahat görev yaparlar. Bizler bilgimizle, özgüvenimizle, hukukçu kimliğimizle seçim güvenliğini sağlayacağız. Bunun için hukuk komisyonlarımızı güçlendiriyoruz. Yapacağımız çok iş var. Yargının kurucu unsuru olan savunmayı ve baroları Anayasa'nın içine koyacağız. Savunma ve avukat, Anayasa'da yer alacak. Çoklu baro uygulamasına son vereceğiz. Barolarda temsilde adalet sağlayacağız. Bunların hepsini hep birlikte gerçekleştireceğiz."

GÜLMEZ: ADİL, HUKUKU İÇSELLEŞTİRMİŞTİR BİR TÜRKİYE İÇİN HEP BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Gülmez de yargı eliyle muhalif insanların cezalandırıldığına ve haksız, hukuka aykırı kararların yargı tarafından verildiğine dikkat çekti. Gülmez, şunları söyledi:

"Hasta tutukluların tahliyelerinin önünün kapatılmasından tutalım da aynı suçtan birden fazla iddianame düzenlenmesine kadar geniş bir yelpazede gözle görülür, çok açık hukuka aykırılıklarla karşı karşıyayız. Özellikle iktidara, muhalif kişilerin aleyhine açılan davalarda hakim meslektaşlarımızın karar vermekte zorlandıklarını, hatta yasalara ve vicdanlara aykırı kararlar verdiklerini üzülerek deneyimliyoruz. Hakimlik, savcılık gibi kıymetli makamları işgal eden ancak hakimlik, savcılık yapma yetisine, bilgisine olmayan onlarca hakim ve savcı var. Usul bilmeyen hakimlerden davanın esasıyla ilgili adil bir karar vermesini bekler durumdayız. Seçimlerle birlikte iktidar, elbette değişecek ve uzun yıllardır ağır yaraları olan yargımız etkin, bağımsız ve tarafsız bir kimliğine kavuşacak. Adil, hak temelli, hukuki içselleştirilmiş bir Türkiye için hep birlikte mücadelemizi büyüteceğiz."

ODABAŞI: BARIŞIN OLMADIĞI YERDE HUKUK VE ADALETTEN SÖZ EDİLMEZ

Programa ev sahipliği yapan Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı da mesleğinin avukatlık olduğunu anımsattı. Odabaşı, şöyle konuştu:

"Belediye başkanı seçildiğim gün cübbeyi, yasa gereği çıkarmam gerekiyordu. Bir tek evlendirme dairesinde nikah kıyarken giyiyorum. Onun haricinde özlemle o cübbeyi saklıyorum. Bugün (dün) Dünya Barış ve adli yılın açılış günü. Barışın olmadığı yerde hukuk ve adaletten söz edilmez. Hukukun ve adaletin olmadığı yerde de barıştan söz edilmez. Umarım çok kısa bir süre içerisinde hukukun her alanda tecelli edeceği, hukuk devletinin kurallarına herkesin uyacağı bir siyasi döneme geçeriz. Sizin mücadelenizle, sizin katkılarınızla bunu başarabileceğimize inanıyorum."

DURAKOĞLU: DEMOKRASİ MÜCADELEMİZİ YÜKSELTMEMİZ GEREKİYOR

İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, avukatlığın ülkede bir yargı bağımsızlığı sağlamıyorsa yapılamayacağını vurguladı. Durakoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer avukatlık bu ülkede gerçekten bir hukuk devleti olması mümkün olamıyorsa yapılamaz. Bunu bilen, bunun hem siyasette hem de belki bir demokratik kitle örgütü sayılması gereken baro içerisinde güçlendirilmesi, hepimiz için yaşamsal bir anlam ifade ediyor. Bunun için de temel nokta demokrasi mücadelesi. Demokrasi mücadelesini nerede ne biçimde, ne açıdan yaparsanız yapın, onun çok büyük bir değeri olduğu düşüncesindeyim. Demokrasi mücadelesinden asla vazgeçmememiz gerekiyor. Nasıl avukatlar olarak geçmişte demokrasimizi, İstanbul seçimlerinde, haziranda, elimizden alırken onu vermediysek, nasıl bunun mücadelesini yaptıysak, nasıl sandıklara sahip çıktıysak, şimdi çok yakında önümüzde yine böyle bir mücadele alanı var. Avukatlar olarak bunu yükseltmemiz gerekiyor. Demokrasi mücadelesini yükseltmemiz gerekiyor. Biz demokrasi varsa varız. Demokrasiyi yücelteceksek varız. Biz demokrasi içinde varız. Neler yaşadığımızı görüyorsunuz. Buradan çıkışı sağlamamız gerekiyor ve inanın bana, en büyük görev de bize düşüyor. Başaracağımıza yürekten inanıyorum. O nedenle de bu birlikteliğin, bu dayanışmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum."

CAN ATALAY: BU KARANLIĞI HEP BİRLİKTE AŞACAĞIZ

Yaklaşık bin avukatın katıldığı buluşmada, Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu olan avukat Can Atalay'ın dayanışma mesajını da CHP İstanbul İl Disiplin Kurulu Başkanı İsmail Emre Telci okudu. Atalay mesajında, "Bu karanlığı hep birlikte aşacağız. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet; müsavat, uhuvvet ve tabii ki adalet" dedi.