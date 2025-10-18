Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Dalkıran Yunanistan'ı Ziyaret Etti

(ANKARA) - Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran, Türkiye- Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler 2025 Yılı Uygulama Planı kapsamında Larissa'daki Yunanistan Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye ile Yunanistan arasında 'Güven Artırıcı Önlemler 2025 Yılı Uygulama Planı' kapsamında Yunanistan Taktik Hava Kuvveti Komutanı Korgeneral Panagiotis Georgakopoulos'un daveti üzerine Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran, Yunanistan Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı'nı (Larissa/Yunanistan) ziyaret etti" bilgisine yer verildi.