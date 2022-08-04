Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı Binali Yıldırım'ın 4 Eylül 2018'de TBMM Başkanı olarak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Atilla Gülan'ı ziyaretinden görüntüler (Arşiv) ANKARA - Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı. Binali Yıldırım'ın 4 Eylül 2018'de TBMM Başkanı olarak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Atilla Gülan'ı ziyaretinden görüntüler (Arşiv) ANKARA - Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı. AA / Güncel Binali Yıldırım Eylül Güncel Haberler

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