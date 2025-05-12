'Muhammet yürür mü diye bakarken şampiyonluk gibi bir kelime duymak bizim için hayaldi'

ERZURUM'da 6 yıl önce antrenör İsmail Güler'in desteğiyle jimnastiğe başlayan Down sendromlu Muhammet Tarık Karakurt (11), Ankara'da yapılan Özel Sporcular Jimnastik Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak milli takıma seçildi. Haziran ayında yapılacak olan Avrupa şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek oğlu Muhammet Tarık'ı antrenmanlarında yalnız bırakmayan Nurgül Karakurt, "Küçük yaşlarda yürür mü diye baktığım çocuğumla ilgili şampiyonluk gibi bir kelime duymak hayal gibi bir şeydi. Hayal dediğimiz şeyler İsmail Hoca ile Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzün desteğiyle gerçek oluyor" dedi.

Erzurum'da yaşayan Nurgül-Fırat Karakurt çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Muhammet Tarık Karakurt, Down sendromlu olarak dünyaya geldi. Henüz 9 aylıkken fizyoterapi görmeye başlayan Muhammet Tarık, yüzme ve at terapisine katıldı. Muhammet Tarık, 5 yaşında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görev yapan Özel Sporcular Milli Takım Jimnastik Antrenörü İsmail Güler ile tanıştı. Sosyalleşmesi, bilişsel ve fiziksel gelişimi için jimnastiğe başlayan Muhammet Tarık'ın becerilerini gören Güler, onu performans sporcusu olarak yetiştirmeye başladı. Haftanın 6 günü Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne ait salonda antrenörüyle sıkı bir çalışma temposuna giren Muhammet Tarık, ilk sınavını 29-30 Nisan tarihlerinde Ankara'da yapılan Artistik Jimnastik Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası'nda verdi. Muhammet Tarık Karakurt, yer aleti, halka, paralel, kulplu beygir, barfiks ve atlama masasında ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Muhammet Tarık, bu sonuçla Özel Sporcular Artistik Jimnastik Türk Milli Takımına da seçildi.

'DUYGULARIMIZ TARİFSİZ'

Erzurum'a dönen Muhammet Tarık, antrenörü nezaretinde haziranda yapılacak Avrupa şampiyonası için hazırlıklara ara vermeden başladı. Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne ait salonda çalışan Muhammet Tarık'ı anne ve babası da yalnız bırakmıyor. Antrenman salonunda onunla birlikte heyecanlanan Nurgül-Fırat Karakurt çifti, başarısı nedeniyle çocuklarıyla gurur duyduklarını söyledi. Muhammet Tarık'ın eğitim sürecinin çok küçük yaşlarda başladığını anlatan anne Nurgül Karakurt, şunları söyledi:

"Tarık çok küçük yaşlarda özel eğitim süreciyle başladı. Daha sonra fizyoterapiyle vücut olarak zaten hazırlık sürecine başlamıştık. Yaklaşık 9 aylıktı fizyoterapi süreci başladığında. Yüzme ve at terapisi gibi hipoterapilere katıldı. Sonra yolumuz İsmail Hocamla kesişti. Yaklaşık 6 yıl önce İsmail Hoca ile birlikte jimnastik serüvenimiz başladı. Bizim amacımız çocuğun bilişsel ve fiziksel anlamda gelişimini görmekti. İsmail Hoca, çıtaları yükseltti. Bize 'çocuğun vücudu müsait. Gözümüz yükseklerde şampiyonalara hazırlanacağız' dedi. İlk başta süreç bizim için zorlu geçti. Küçük yaşlarda 'yürür mü?' diye baktığım çocuğumla ilgili şampiyonluk gibi bir kelime duymak bizim için hayal gibi bir şeydi. Hayal dediğimiz şeyler İsmail Hoca ile Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzün desteğiyle gerçek oluyor. Ankara'da milli takım seçmelerine gittiğimiz zaman bizim için gurur verici farklı duyguları yaşadığımız bir gün oldu. Orada milli takıma seçildikten ve daha sonra da Avrupa şampiyonası söylendikten sonra duygularımız tarifsiz oldu" diye konuştu.

Milli Takım Antrenörü İsmail Güler'in çocuklarının başarısında büyük emeği olduğunu ifade eden Nurgül Karakurt, sporla birlikte Muhammet Tarık'ın büyük değişim gösterdiğini söyledi. Nurgül Karakurt, "Çocuğumuz bir disiplin kazandı. Biz de o disipline ayak uydurmaya çalıştık. Bunun karşılığını çok ciddi anlamda alıyoruz hem fiziksel hem zihinsel ama en önemli hedef ve beklentimiz umut olması. Çünkü özel çocuklardan bazen beklentiler maalesef düşük olabiliyor. Beni en çok mutlu eden duygulandıran en önemli şey Tarık'ın diğer çocuklara veya ailelere motivasyon kaynağı olacağı" dedi.

Muhammet Tarık'ın başarısının kendilerini de mutlu ettiğini belirten Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, antrenör İsmail Güler ile aileye teşekkür etti. 100'e yakın özel çocuğa çeşitli branşlarda eğitimi verdiklerini 10 çocuğun da yarışmacı olarak yetiştirildiğini kaydeden Dönmez, karate, yüzme, judo, kayak gibi birçok branşta salonlarda faaliyet yürütüldüğünü kaydetti.

AVRUPA'DAN SONRA HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONASI

Muhammet Tarık'ın artistik jimnastikte büyük ilerleme gösterdiğini belirten Özel Sporcular Milli Takım Jimnastik Antrenörü İsmail Güler, haftada 6 gün antrenman yaptıklarını söyledi. Yer aleti, halka, paralel, kuplu beygir, barfiks ve atlama masasında başarılı bir performans gösteren Muhammet Tarık'ın katıldığı ilk şampiyonada 2'nci olarak gümüş madalya kazandığını kaydeden Güler, "Muhammet Tarık'la çalışırken onu milli takım sporcusu olması için yetiştirdim. Sporcum da katıldığı ilk şampiyonadaki başarısıyla milli takıma da seçildi. 14 Haziran'da Avrupa Şampiyonasına katılacağız. Güzel bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Şampiyonadan madalya ile döneceğimizden ümitliyim. Muhammet Tarık, artistik jimnastik için çok uygun. Bizim Avrupa'dan sonraki hedefimiz dünya şampiyonası. Bütün hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz" diye konuştu.