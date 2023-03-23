Muhammet Yoldaş Güneri, AK Parti'den Milletvekili Aday Adayı oldu

Daha öncesinde TBMM'de milletvekili danışmanlığı görevinde bulunan Muhammet Yoldaş Güneri, 14 Mayıs'ta yapılacak Genel Seçimlerde Ak Parti'den Ankara Milletvekili Aday Adayı oldu. Ankara'da elde ettiği güzel başarıları ile tanınan, hizmetlerinde hiçbir ayırım gözetmeden insan odaklı, insana hizmet etmeyi amaç edinen Muhammet Yoldaş Güneri toplumun farklı birçok kesimiyle iyi ilişkiler kurarak saygınlık kazandı.

MUHAMMET YOLDAŞ GÜNERİ KİMDİR?

Çankaya ve Büyükşehir Belediyesinde AK Parti başkan danışmanlığı görevinde bulunmuştur. Dış ticaret ve Hukuk bölümü mezunu olan Muhammet Yoldaş Güneri'nin birinci tercihi Ankara, ikinci tercihi Siirt oldu.