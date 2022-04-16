Muhammet'in ölümüne neden olan alkollü sürücüye ilk duruşmada 5 yıl hapis ve tahliye

POZANTI, ADANA (DHA) - ADANA'nın Pozantı ilçesinde otomobille çarptığı Muhammet Yurtçu'nun (14) ölümüne, Kaan Solmaz'ın (14) da yaralanmasına neden olan alkollü sürücü Meriç Batuman (40), ilk duruşmada 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılıp tahliye edildi. Doğum günü kutlamasına giderken hayatını kaybeden Muhammet'in gözü yaşlı annesi Dürdane Yurtçu (34), karara itiraz ettiklerini belirterek, "Tahliye kararıyla ikinci kez öldüm. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.

Kaza, 3 Ekim 2021'de Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu öne sürülen Meriç Batuman yönetimindeki 06 GE 5549 plakalı otomobil, doğum gününü kutlamak için dışarı çıkan Muhammet Yurtçu ile arkadaşı Kaan Solmaz'a çarptı. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yurtçu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi, Solmaz ise ambulansla hastaneye kaldırdı.

Öte yandan, tedavisinin ardından taburcu edilen Kaan Solmaz'ın ise hala psikolojik travmayı atlatamadığı öğrenildi.