Muhammet Emin Akbaşoğlu: Temmuzda Memur ve Emeklilerimiz ile İlgili İyileştirici Düzenleme Yapılacak

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda, "Temmuz ayında bütün çalışanlarımızla ilgili, memur ve emeklilerimiz ile ilgili gerçekten iyileştirici paketlerimizi ve düzenlemelerimizi toplumla paylaşacağımızı ve bu sıkıntıların, alım gücü artırılmak suretiyle giderileceğini, bu konuyla ilgili her türlü kanuni düzenlemenin yapılacağını ifade etmek isterim" dedi.

TBMM Genel Kurulu, bugün Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da söz alan AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, şunları söyledi:

"Alım gücüyle ilgili şunu ifade etmek isterim ki Türkiye, hakikaten Covid-19 pandemisi nedeniyle, bütün dünyanın içerisinde bulunduğu sıkıntı nedeniyle üzerine düşen sıkıntıları görmektedir. İktidarımız, bu sıkıntıların aşılması ile ilgili her yeni paketi kamuoyuyla paylaşmaktadır. Alım gücünü artırmak suretiyle bütün vatandaşlarımızın durumunu iyileştireceğimizin bilinmesini isterim. Bu manada, temmuz ayında bütün çalışanlarımızla ilgili, memur ve emeklilerimiz ile ilgili gerçekten iyileştirici paketlerimizi ve düzenlemelerimizi toplumla paylaşacağımızı ve bu sıkıntıların, alım gücü artırılmak suretiyle giderileceğini, bu konuyla ilgili her türlü kanuni düzenlemenin yapılacağını da ifade etmek isterim."