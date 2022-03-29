Muhammet Akdeniz: "Madalya ülkemize hayırlı olsun" - Haberler

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Muhammet Akdeniz: "Madalya ülkemize hayırlı olsun"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 79 kiloda bronz madalya kazanan Muhammet Akdeniz, "Çok şükür Allah'a kazandık, ülkemize hayırlı olsun inşallah" diye konuştu.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 79 kiloda bronz madalya kazanan Muhammet Akdeniz, "Çok şükür Allah'a kazandık, ülkemize hayırlı olsun inşallah" diye konuştu.

Macaristan'da gerçekleşen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 79 kiloda Letontyalı Alans Amirovs'u 8-4 mağlup ederek bronz madalya kazanan Muhammet Akdeniz, mücadele sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu madalya için yıllardır çalışıp çabaladıklarını ifade eden Akdeniz, "Gecemizi gündüzümüze kattık, inşallah daha iyilerini başaracağımıza inanıyoruz. Hocalarımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Bu madalyayı eşime ve kızıma hediye ediyorum. Dün gece sabaha kadar uyuyamadım, rahatsızlandım. Üzüntüden olmuş ve birkaç tane serum yedim. Ona rağmen çıktım mücadelemi ettim. Çok şükür Allah'a kazandık, ülkemize hayırlı olsun inşallah. Çok teşekkür ediyorum herkese" şeklinde konuştu.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

Muhammet Akdeniz: Madalya ülkemize hayırlı olsun

Muhammet Akdeniz: Madalya ülkemize hayırlı olsun

Muhammet Akdeniz: Madalya ülkemize hayırlı olsun

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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