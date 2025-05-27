Muhammed Bakır Kalibaf, İran Meclis Başkanlığına Yeniden Seçildi

Muhammed Bakır Kalibaf, İran Meclis Başkanlığına Yeniden Seçildi
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İran Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Tahran Milletvekili Muhammed Bakır Kalibaf, 272 oydan 219'unu alarak ikinci kez Meclis Başkanı oldu. Adaylardan Hadi Kavvami, Kalibaf lehine adaylıktan çekildi.

İran'da Meclis Başkanlığına yeniden Tahran Milletvekili Muhammed Bakır Kalibaf seçildi.

Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Kalibaf, Hadi Kavvami ve Ahmed Rastine Hefeşcani başkan adayı oldu.

Daha sonra Kavvami, Kalibaf lehine adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Genel Kurul'da yapılan oylamada, Tahran Milletvekili Muhammed Bakır Galibaf, 272 oydan 219'unu alarak, ikinci kez Meclis Başkanı seçildi.

Kalibaf, 2020'den bu yana Meclis Başkanı olarak görev yapıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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