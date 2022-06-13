Muhalefet Partileri, Sağlıkla İlgili Düzenlemeler İçeren Kanun Teklifine Şerh Koydu: 'Sağlık Çalışanları Geçinmekte Zorlanacak'

ŞEYMA PAŞAYİĞİT

CHP, HDP ve İYİ Parti, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na AKP, CHP ve MHP oylarıyla kabul edilen sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili kanun teklifine şerh koydu. CHP, kanun teklifine olumlu oy kullanmasına gerekçe olarak 'kısmi ve yetersiz' olmasına karşın sağlık personelinin özlük hakları ve emekli maaşlarında iyileştirme yapılmasını gösterdi. Sağlık emekçilerinin emekliliğine yansıyan ücret artışıyla sağlıklı çalışma şartı talebinin yine sonuçsuz kaldığına dikkat çeken HDP, "Önümüzdeki dönemde de sağlık çalışanlarının geçinmekte çok zorlanacakları ortadadır" değerlendirmesi yaptı.

Tabip, uzman tabip ve diğer sağlık personelinin mali hakları ve Sağlık Bakanlığı personelinin merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme almasına ilişkin düzenlemeleri içeren 'Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda geçen cuma AKP, CHP ve MHP oylarıyla kabul edildi.

CHP, HDP ve İYİ Parti, kanun teklifine karşı ayrı ayrı muhalefet şerhi verdi.

CHP: BEŞ AYDA 945 HEKİM YURT DIŞINA GİTTİ

Komisyon aşamasında 'evet' oyu kullanan Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Muğla Milletvekili Süleyman Girgin tarafından hazırlanan CHP'nin muhalefet şerhinde; Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile aile hekimliği sisteminin çöktüğü, kamu sağlık çalışanlarının itibarsızlaştırılarak özel sağlık sektörünün yüceltildiği belirtildi. Şerhte, 2022 yılının ilk beş ayında 945 hekimin yurt dışına gittiği aktarılarak, "Mevcut istatistikler göz önüne alındığında son 10 yıl içerisinde 6 bin 274 hekim Türkiye'yi terk etmiştir. Öngörülen 2022 yılsonu istatistikleri dahil edildiğinde ise son 10 yılda giden hekim sayısı 8 bin 554 olacaktır" denildi.

"DAHA ÖNCE SUNULAN VE KABUL EDİLEN MADDELERİN BİLE ÇOK GERİSİNDE"

Geçen aralık ayında hekimlerin ilave ödeme tutarını belirleyen göstergelere ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda oybirliği ile kabul edilmesine rağmen AKP tarafından geri çekildiği anımsatıldı. Şerhte, "Bu teklifin daha önce TBMM Genel Kurulu'nda oybirliği ile kabul edilen maddelerin bile çok gerisinde kalan bir düzenleme olduğu görülmektedir. Aralık 2021 ayında oybirliği kabul edilip bilahare yasalaşan kanun metninden tekriri müzakere ile çıkarılan kanun maddelerinde yer alan bazı parasal göstergelerin aradan 7 ay gibi bir süre geçmesine ve yüzde 70'leri aşan bir enflasyon yaşanmasına rağmen neden düşürüldüğü anlaşılamamaktadır. Ayrıca bu teklifle getirilen düzenlemeler başta Sağlık Bakanlığı bütçesi olmak üzere diğer bazı kurumların bütçesinde ödenek artışı gerektirmesine karşın halen 'ek bütçe' teklifinin halen TBMM gündemine getirilmemesi de izahtan varestedir" denildi.

TEKLİFE OLUMLU OYUN GEREKÇESİ "İLKESELLİK" OLARAK AÇIKLANDI

Şerhte, teklife olumlu oy vermelerinin gerekçesi ise "Bir kısım sağlık personelinin özlük haklarında ve emeklilik maaşlarında kısmi ve yetersiz iyileştirmeler getiren söz konusu kanun teklifine; teknik, içerik ve kapsadığı kesimler itibarıyla eksikler içermesine karşın, ilkesel olarak olumlu yaklaşmakta ve desteklemekteyiz" olarak açıklandı.

HDP: SAĞLIK ÇALIŞANLARI GEÇİNMEKTE ZORLANACAK

HDP'nin muhalefet şerhinde de geçen aralık ayında emekli pratisyen hekimlerin ilave ödeme tutarını belirleyen gösterge 13 binden 33 bine, uzman hekimlerin ise 17 binden 40 bine çıkaran kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda oybirliği ile kabul edilmesine rağmen AKP tarafından geri çekildiği anımsatıldı. Sağlık çalışanlarının mali ve sosyal haklarına yönelik iyileştirme beklerken gelen teklif ile hemşire ve sağlık ekibi üyelerine yönelik negatif ayrımcılık yapıldığı belirtilen şerhte, "Yaşanılan ekonomik kriz nedeniyle geçinemeyen hekimlerin ve sağlık emekçilerinin emekliliğe yansıyan ücret artışı, sağlıklı çalışma şartları talepleri yine sonuçsuz bırakılmıştır. Önümüzdeki dönemde de sağlık çalışanlarının geçinmekte çok zorlanacakları ortadadır" denildi.

ANKA / Güncel